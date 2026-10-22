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Estilo caxemira reinou nas unhas: a nova tendência de outono que você precisa conhecer

Mulher

O brilho intenso e as pedrarias cederam espaço a uma estética mais contida na temporada de outono de 2026, marcada pelo que a indústria denomina de "unhas de caxemira". O termo não sugere o uso de fibras têxteis ou materiais peludos, mas descreve um acabamento visual específico: uma camada de cor que parece atravessar uma véu leitoso, criando uma superfície suave e levemente difusa. Esse efeito ganhou projeção após o desfile da Victoria's Secret, onde as mãos das modelos apresentaram uma aparência de saúde natural, sem contrastes marcantes ou brilhos espelhados.

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Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
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A distinção entre caxemira, esmaltes "sabonete" e tonalidades leitosas reside na interação entre a opacidade do pigmento e o tipo de reflexo gerado. Enquanto o estilo "sabonete" imita uma superfície molhada e quase espelhada sobre uma base transparente, a versão de caxemira prioriza a profundidade macia da cor. Da mesma forma, o esmalte leitoso clássico tende a subtons brancos ou creme, enquanto a variação de caxemira mantém uma base rosada, próxima à tonalidade de pó ou de sapatilhas de balé, evitando o aspecto estéril do branco puro.

Materiais e técnica

A execução depende de duas variáveis principais: a forma da lâmina e a espessura da camada de polimento. O formato arredondado ou quadrado suave, especialmente em comprimentos curtos, funciona como suporte para essa suavidade visual, evitando o alongamento agressivo que compete com a delicadeza do tom. A aplicação exige um equilíbrio preciso entre a preparação da cutícula e a deposição do esmalte. Um erro comum é a confusão com o esmalte magnético, frequentemente chamado de "olho de gato", que produz um brilho aveludado diferente. Na tendência de 2026, o foco está na transparência e nos tons rosados, sem o brilho metálico ou a textura aveludada típica do magnético.

A paleta recomendada por profissionais inclui o rosa pó, o nude rosado, o rosa leitoso, o rosa quartzo e o rosa balé. Esses tons são escolhidos pela sua capacidade de se misturar ao tom de pele, criando um efeito de extensão natural da mão. Para replicar o efeito em casa ou em salão, a técnica envolve a aplicação de uma base niveladora seguida de camadas finas de um esmalte semitransparente. O primeiro passamento apenas uniformiza o tom, e o segundo adiciona profundidade, mas a camada final não deve ser opaca. O topo de acabamento serve para realçar a saúde da lâmina, evitando o efeito "vidro" ou superfície plástica.

Quanto à durabilidade, é fundamental diferenciar o efeito visual do desempenho prático. A suavidade do acabamento não garante maior resistência ao desgaste. Unhas com esse tipo de esmalte, especialmente as semitransparentes, podem esbater mais facilmente com a fricção do dia a dia do que formulações mais densas ou com proteção extra. A popularidade do estilo não comprova a segurança para unhas frágis ou a longevidade do esmalte em comparação com técnicas de gel mais rígidas. Portanto, a escolha por essa estética é uma decisão de aparência e conforto visual, não uma promessa de durabilidade estendida ou de benefício estrutural para a saúde das unhas.

A versatilidade do estilo reside na sua neutralidade cromática. O tom rosado suave harmoniza-se tanto com tecidos como lã e seda quanto com metais como ouro e prata. Essa adaptabilidade ao guarda-roupa torna o estilo uma escolha prática para quem busca um acabamento discreto, desde que se tenha em mente que a manutenção desse aspecto de frescor depende da frequência de repintura e da qualidade da preparação da lâmina, e não de propriedades inerentes de resistência ao material.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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