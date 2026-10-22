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Apropriação calculada da estética boho: o uso de texturas mistas para alterar a leitura de silhuetas neutras

Mulher

A estética boho, que em meados dos anos 2000 era sinônimo do visual de festivalista — com as camadas de correntes de Sienna Miller ou os punhos desalinhados de Kate Moss -, atravessa um reposicionamento. A diferença observável está na proporção: não se trata mais de replicar um conjunto completo, mas de introduzir uma assimetria calculada em silhuetas neutras. Nas coleções recentes de Chloé, Celine, Valentino e Chanel, o detalhe central deixa de ser a quantidade e passa a ser a textura mista, onde vidro, metal bruto, madeira e pedras convivem sem simetria rígida. Essa mudança de composição substitui a ideia de um "look" pronto por uma aparente coleção pessoal, onde pérolas tocam metais oxidados e pendurantes variam de moedas a pequenas figuras, quebrando a linearidade visual típica de acessórios de produção em massa.

Украшение
Photo: unsplash.com by Isabel Velasquez is licensed under Free to use under the Unsplash License
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A função da imperfeição na escolha diária

Para a mulher que precisa integrar esse código em um guarda-roupa estruturado, a operabilidade depende do contraste. A peça com estética artesanal ou vintage serve para alterar a leitura de um objeto funcional. Um colar longo ou múltiplos fios de diferentes comprimentos alteram a verticalidade de um suéter monocromático ou um cardigã, deslocando o foco da forma da roupa para o movimento do pescoço e do peito. Em contextos mais formais, como sobre um blazer ou um casaco clássico, a irregularidade das formas dos pingentes atua como um agente de amaciamento, neutralizando a severidade angular do tecido.

Quando a manga ou a gola são volumosas, o fino pode se perder na massa do tecido. A solução prática proposta pelos estilistas é o acúmulo de pulseiras. Não se busca uma harmonia cromática estrita, mas uma densidade de materiais distintos que crie um bloco visual no pulso, suficiente para competir com a presença do sweater. Na paleta, onde o cinza, o chocolate, o cáqui e o preto dominam o outono, a introdução de um tom turquesa, coral ou âmbar funciona como uma quebra de ritmo. A regra de uso permanece pragmática: se o acessório assume o papel de protagonista com suas texturas variadas, o restante do traje deve recuar para o plano de fundo, mantendo-se minimalista para que o contraste de formas e materiais não vire apenas ruído visual.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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