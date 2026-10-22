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Estruturas olfativas dos anos 50 a 90: como a perfumaria vintage define o presente

Mulher

A perfumaria vintage opera sob a premissa de que certas estruturas olfativas possuem a capacidade de evocar memórias coletivas, independentemente da experiência individual com a fragrância. Composições surgidas entre as décadas de 1950 e 1990 estabeleceram a base de muitas tendências contemporâneas, fundamentando-se em combinações de notas que hoje são categorizadas como marcos de seus respectivos estilos.

Флаконы с духами
Photo: Анна Маляева is licensed under Publik domain
Флаконы с духами

A arquitetura dos orientais e a ascensão da gourmand

No espectro dos aromas densos e resinosos, o Shalimar (Guerlain, 1925) define a referência para a família âmbar, estruturando-se sobre o contraste entre a bergamota e a baunilha característica da casa, complementada por nuances resinosas. Já o Poison (Dior, 1985) utiliza uma pirâmide saturada onde a ameixa e as frutas silvestres se fundem à tuberosa, mel e âmbar, resultando em uma composição doce e condimentada.

A evolução para o que se define hoje como "gourmand" encontra um ponto de inflexão no Angel (Mugler, 1992). A fragrância introduz acordes de algodão-doce, praliné e baunilha, mas a estrutura evita a linearidade doce através da inclusão de notas terrosas de patchouli, criando um contraponto mineral à doçura.

Contraste entre florais brancos e estruturas verdes

A versatilidade dos florais se manifesta em diferentes abordagens técnicas. O L'Interdit (Givenchy, versão 2018) opera através do contraste direto: a luminosidade do jasmim, da tuberosa e da flor de laranjeira é ancorada pela profundidade do vetiver e do patchouli. Em contrapartida, o Anais Anais L'Original (Cacharel, 1978) foca em um bouquet de lírios, jacintos, jasmim e rosas, onde a inserção de notas verdes confere frescor, enquanto o sândalo e o incenso sustentam a base.

O Fidji (Guy Laroche, 1966) afasta-se da doçura tropical sugerida pelo nome para se firmar como uma composição verde. A abertura de limão e jacinto evolui para um corpo de rosa, jasmim, violeta e cravo, finalizando com musgo e patchouli, elementos que densificam a fragrância.

O rigor dos chipres e a profundidade resinosa

A categoria dos chipres encontra no Aromatics Elixir (Clinique, 1971) um exemplo de precisão estrutural, equilibrando a suavidade da rosa e do jasmim com a austeridade do musgo de carvalho, patchouli e vetiver. Seguindo a linha de intensidades resinosas, o Opium (Yves Saint Laurent, 1977) combina cítricos e flores que transitam para um fundo de mirra, baunilha e âmbar.

O Youth-Dew (Estée Lauder, 1953), originalmente formulado como óleo de banho, baseia sua composição na intersecção entre rosa, resinas, especiarias e musgo. Por fim, o Tresor (Lancôme, 1990) apresenta uma construção baseada na associação de rosa e damasco, com a adição de íris, heliotrópio e sândalo, resultando em um perfil com nuances atalcadas.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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