Textura de répteis substitui padrão de onça nas coleções 2026/2027

A transição do onipresente padrão animal para a temporada 2026/2027 marca a substituição da onça por texturas que mimetizam a pele de répteis. Mais do que a escolha entre o print de cobra ou o relevo de crocodilo, as coleções de marcas como Isabel Marant, Ulla Johnson, Gucci, Dolce & Gabbana, Magda Butrym e Lanvin propõem a integração dessas duas linguagens distintas no vestuário cotidiano.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Сапоги с крокодиловым тиснением

A diferença entre o impacto visual e o relevo

A escolha entre essas texturas altera drasticamente a proporção de atenção que a peça atrai no look. O print de cobra, geralmente composto por combinações de cinza, preto e bege, opera como um ponto focal imediato. Ele transforma conjuntos monocromáticos em composições de alto contraste, onde o calçado assume o protagonismo visual.

Já o relevo de crocodilo atua na sutileza da percepção. À distância, a peça é lida como couro convencional; a complexidade do desenho só se revela na proximidade. Essa característica torna a peça ideal para quem busca profundidade visual sem a exposição de um padrão gráfico agressivo.

Formas e cores para a composição

A paleta de cores concentra-se em tons profundos: chocolate, bordô, cinza escuro e preto. Quanto à silhueta, a versatilidade se manifesta em três formatos principais: botas de cano alto e reto, modelos com cano macio que gera dobras naturais e calçados com bico alongado e acentuado.

Para equilibrar a força desses materiais, a estratégia de styling consiste em manter a base do visual minimalista. Botas de crocodilo em tom chocolate, por exemplo, adicionam dimensão a combinações simples, como jeans retos, camisa branca e sobretudo clássico. No ambiente corporativo, a neutralidade de saias lápis de lã e suéteres cinzas serve para atenuar a atividade do print.

A experimentação tátil ocorre ao contrastar a textura do crocodilo com superfícies lisas, como saias de couro polido, criando um jogo de materiais que enriquece o visual mesmo sem o uso de cores vibrantes. Para a meia-estação, a proporção sugerida combina botas altas com meias calças densas, minissaias e blazers volumosos ou tricôs oversized.

A recomendação técnica para evitar a saturação visual é a manutenção de um único tipo de textura animal por look, evitando a mistura de diferentes prints para preservar a harmonia da silhueta.