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Automassagem facial: técnica de drenagem e limites do efeito

Mulher

O ato de pressionar e friccionar pontos específicos da face e do pescoço move fluidos e altera a tensão muscular. De acordo com orientações do blog "Healthy", a técnica de automassagem foca na liberação de músculos em estado de hipertonia e na estimulação de pontos biologicamente ativos para reduzir o inchaço e atenuar sinais do envelhecimento.

Девушка выполняет массаж лица
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Девушка выполняет массаж лица

A ação física nas zonas de foco

A prática consiste em três intervenções manuais distintas: movimentos circulares nas têmporas, repetidos entre 5 e 12 vezes, para atuar na parte superior do rosto; pressões suaves atrás do ângulo da mandíbula, sob os lóbulos das orelhas, com 5 a 6 repetições focadas nos músculos masseteres; e a fricção do músculo esternocleidomastóideo no pescoço. Para isso, a cabeça é rotacionada para localizar o músculo, realizando-se de 10 a 12 movimentos leves do centro do músculo em direção à região atrás da orelha, repetindo o processo em ambos os lados.

Impactos documentados e limites do resultado

O efeito visual depende da resposta do sistema linfático e do tônus muscular de cada indivíduo. A manipulação da região do pescoço e da mandíbula atua na drenagem linfática, o que pode reduzir a aparência de inchaço matinal. Quando a tensão da musculatura frontal e occipital é reduzida, ocorre um relaxamento das linhas de expressão na testa, podendo gerar a percepção de pálpebras mais elevadas.

A liberação da tensão nos músculos da mastigação pode tornar o contorno da mandíbula mais evidente e suavizar a profundidade dos sulcos nasogenianos. No pescoço, a redução de estases fluídas pode alterar a percepção visual da região. A eficácia dessas mudanças está condicionada à regularidade e à aplicação de movimentos suaves, uma vez que a pressão excessiva pode lesionar os tecidos ou estirar a pele, comprometendo o objetivo da técnica.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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