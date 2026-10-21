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Blazers 2026: transição da estrutura rígida para drapeado fluido

Mulher

O que antes exigia uma estrutura rígida para sustentar os ombros passa agora a depender da capacidade do tecido de acompanhar o movimento natural do corpo. A transição nas coleções para a temporada 2026/2027 não se trata apenas de uma mudança estética, mas de uma reavaliação da física da peça. O foco deixa de ser a geometria angular, típica das últimas temporadas, para abraçar a suavidade das curvas. A pergunta central não é mais como criar volume, e sim como permitir que o material respire sem perder o suporte necessário para a silhueta ficar alinhada.

Объемная кожаная куртка
Photo: Pravda.ru by Яна Климова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Объемная кожаная куртка

A alteração no comportamento dos ombreiros é o ponto de partida para entender essa evolução. Se em anos recentes a peça tinha a função de projetar linhas retas e amplas, agora o acessório interno serve apenas para guiar a queda da manga e a curvatura do ombro. O resultado é uma peça que não disputa espaço com a anatomia, mas que a realça com um drapeado suave. Isso afeta diretamente a escolha da peça no dia a dia, pois remove a sensação de armadura que muitas mulheres evitavam em favor de blusas mais fluidas.

Proximidade com o corpo

A definição de "ajustado" foi reformulada. Não se busca mais o efeito colante das blazers do início dos anos 2010, que eliminava qualquer espaço entre o corpo e o tecido. A nova abordagem introduz uma camada de ar entre a pele e a roupa. Essa pequena distância faz com que a cintura seja marcada de forma sutil, sem compressão. A diferença é perceptível ao caminhar: a peça acompança o gesto em vez de resistir a ele, mantendo a estrutura necessária para que os botões fechem com naturalidade e o tecido não estire.

Essa lógica se estende às variações de comprimento e largura. As versões soltas, inspiradas no caimento de paletós masculinos, ganham uma nova utilidade por conta da suavidade das costuras do ombro. Elas perdem o caráter rígido de alfaiataria formal e ganham a maleabilidade de uma peça de conforto, que pode ser usada sobre camisas ou malhas sem que a estrutura pareça excessiva ou desconectada do restante do look. É a mesma peça, mas com uma funcionalidade diferente: menos sobre ostentação de volume, mais sobre a capacidade de se adaptar ao ritmo do movimento diário.

O papel da bainha

Um detalhe que exige atenção na análise da peça é o retorno da bainha, mas não como um elemento decorativo isolado. Agora, ela funciona como uma continuação natural do corte. Em vez de adicionar camadas ou volume artificial na região inferior, a bainha surge da própria forma da blusa, com o tecido se abrindo a partir de uma cintura levemente marcada. Essa escolha evita a rigidez das bainhas tradicionais, permitindo que a linha do quadril seja lida com uma fluidez que integra o tronco e as pernas, mantendo a proporção sem interromper a linha vertical do corpo.

O comportamento dos materiais

A viabilidade dessas formas depende inteiramente da seleção do tecido. Materiais com alta rigidez, comuns em alfaiatarias clássicas, impedem o drapeado suave que define essa tendência. A preferência recai por lãs macias, misturas com cachemira, flanelas finas e, especialmente, couros de baixa gramatura. O couro macio, em particular, permite curvas que seriam impossíveis com tecidos rígidos ou couros pesados. Ele permite que a peça modele o ombro e o braço sem a necessidade de forros estruturados ou entretelas grossas, resultando em uma superfície que parece escultórica, mas que permanece flexível ao toque.

Equilíbrio visual

A escolha da calça ou saia deixa de ser uma compensação para o volume superior. Como a blusa não projeta mais linhas agressivas, o baixo pode seguir a mesma lógica de suavidade ou contraste sem o risco de desequilíbrio. Uma blusa ajustada com espaço interno combina com calças largas, criando um fluxo contínuo de tecido. Versões mais longas e soltas funcionam melhor com peças de corte reto, como jeans clássicos ou saias lápis, que ancoram o visual sem lutar contra a leveza do tronco. A simplicidade da combinação reflete a nova natureza da peça: uma blusa que funciona por conta de sua própria forma, sem necessitar de acessórios complexos para justificar sua presença no guarda-roupa.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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