Jeans primavera-verão 2027: cortes lineares, cintura no quadril e detalhes cirúrgicos

A transição nas coleções de primavera-verão 2027 sinaliza um recuo das formas hipertrofiadas, como os modelos "barrel" (em formato de barril) e as curvas exageradas, em favor de silhuetas que priorizam a queda do tecido e a precisão do corte. A mudança central não está na exclusão do volume, mas na simplificação da geometria da peça sobre o corpo.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Модель на городской улице

O jeans de corte reto agora se apresenta com uma folga maior do que as versões de cortes clássicos de décadas passadas. A diferença concreta reside na ausência de compressão da perna: o tecido desce sem moldar o músculo, terminando em um comprimento longo que cobre a maior parte do calçado. Essa alteração de proporção permite que a peça transite entre um tênis casual e botas de bico fino sem a necessidade de ajustar a barra.

A reconfiguração do ajuste estreito e a cintura

O retorno do ajuste mais justo acontece através do slim straight. Diferente do skinny dos anos 2010, que exercia pressão constante do quadril ao tornozelo, esta nova modelagem mantém a estrutura ajustada nos quadris, mas libera o volume a partir do joelho. Esse detalhe de corte elimina o efeito de "segunda pele", criando uma base mais equilibrada para combinar com peças de volume superior, como casacos oversize ou ponchos.

Já as calças wide leg passam por um deslocamento do ponto de apoio. Enquanto a cintura alta dominou os últimos anos, as propostas de grifes como Balenciaga e Gabriela Hearst movem a linha da cintura para a região dos quadris. O efeito visual é de um despojamento maior, onde a harmonia do look é mantida não pela exposição da região abdominal, mas pelo contraste com elementos estruturados, como mangas dobradas de camisaria ou calçados de ponta alongada.

Texturas e intervenções pontuais

A estética do denim evolui para tons menos saturados. O azul sólido é substituído por matizes acinzentados, poeirentos e desbotados, simulando o desgaste natural do tempo. Esse aspecto de peça vintage, observado em coleções da Ralph Lauren e Fendi, altera a percepção de luxo ao criar um contraste deliberado quando combinado com materiais nobres, como a camurça e o cashmere.

No campo do detalhamento, o excesso de ornamentos dá lugar a intervenções cirúrgicas. Em vez de decorações generalizadas, surgem costuras assimétricas, aplicações de diferentes tons de denim e bordados localizados. O foco agora é o detalhe tátil e visual que não comprometa a linearidade da silhueta.

Para quem já possui modelos "barrel", a peça continua funcional, mas a nova direção de consumo aponta para cortes mais lineares e fluidos, que substituem a rigidez arquitetônica por uma naturalidade no movimento.