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Volume e estilo: a nova era das plataformas Ugg

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A bota Ugg deixou de ser um item cíclico de inverno para se tornar um pilar fixo do guarda-roupa. No entanto, a transição do calçado de um símbolo do início dos anos 2000 para a temporada 2026/2027 altera radicalmente a proporção do look: o foco agora não está no aconchego evidente, mas no contraste de silhuetas.

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Photo: Pravda.Ru by Алия Садыкова is licensed under publiс domain
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A variação de cano e o impacto na proporção

A escolha entre modelos ultra-curtos e canos altos define a intenção do visual. As micro-botas, que se aproximam da estética de pantufas, possuem bico arredondado e camurça lisa, sem adornos. Para evitar que o pé pareça desproporcional ou excessivamente casual, a combinação ideal envolve meias densas que apareçam levemente acima da borda, criando uma camada de textura que conecta o calçado à perna.

Já as versões de cano alto passaram por uma atualização estrutural. Diferente dos modelos moles do passado, as botas atuais apresentam solados com protetores mais robustos, calcanhares reforçados e maior sustentação da forma. A chave para não retroceder visualmente aos anos 2000 é a quebra de expectativa: em vez de conjuntos de moletom, essas botas exigem peças de alfaiataria, casacos estruturados ou bolsas clássicas, deslocando a peça do campo do "estilo pijama" para o urbanismo sofisticado.

Plataformas e a dinâmica do volume

O solado plataforma permanece presente, mas a silhueta evoluiu. O aspecto bruto do tratorado deu lugar a elevações mais orgânicas e fluidas. A escolha aqui depende do volume da parte inferior do corpo: modelos plataforma equilibram visualmente calças largas e jaquetas oversize, impedindo que o volume do tecido "engula" o pé. Para quem utiliza calças de corte reto ou paletós longos, o solado plano mantém a linearidade e a sobriedade do conjunto.

Cromática e acabamentos

A paleta de cores prioriza a profundidade do tom e a opacidade da camurça. O tradicional caramelo (Chestnut) segue como base, mas ganha concorrência de tons como chocolate escuro, preto profundo e variações de bege acinzentado. O critério de escolha é a textura mate, que confere um aspecto visualmente mais caro à peça.

No quesito ornamentos, a tendência é a subtração. Laços volumosos, cristais ou excesso de pelos são substituídos por silhuetas limpas. O detalhe distintivo agora reside na construção, como costuras arquitetônicas ou cortes minimalistas, evitando que o calçado se torne o centro visual do look.

A aplicação no dia a dia

A funcionalidade contemporânea propõe que a bota Ugg atue como um suporte, não como a peça principal. Um exemplo prático é o uso de modelos curtos sob calças longas, onde apenas a ponta do calçado fica visível. Nessa configuração, a bota funciona como um sapato comum, priorizando o conforto térmico sem que a estética do calçado dite a regra de todo o traje.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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