Unhas naturais: a verdadeira transformação estética e técnica neste cuidado

A substituição de revestimentos rígidos por unhas naturais não é apenas uma mudança estética, mas uma alteração na operação do material sobre a lâmina ungueal. Enquanto o gel cria uma camada artificial de suporte, a ausência de produto expõe a textura real da unha, exigindo que a durabilidade do visual dependa agora da técnica de manutenção e não da química do polímero.

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A técnica do acabamento e a integridade da fibra

A transição para o minimalismo, observada em desfiles como o de Marc Jacobs (outono-inverno 2026) e adotada por figuras como Hailey Bieber e Zendaya, altera a exigência técnica do manicure. A escolha por lixas de vidro ou cerâmica, com abrasividade entre 180 e 240 grit, serve para selar a borda da unha em uma única direção, evitando a descamação que ocorre quando o material é manipulado de forma irregular.

O formato — seja o "quadrado suave" ou o "oval" — define como a unha distribui a tensão mecânica no dia a dia. Unhas curtas com essas geometrias reduzem o risco de quebras laterais, mas a aparência de "saúde" é, na verdade, o resultado de uma operação de superfície: o uso do buff (polidor) limitado a cada 3 ou 4 semanas. A aplicação excessiva desse instrumento remove camadas de queratina, afinando a placa e comprometendo a resistência estrutural.

Material e manuseio da cutícula

A substituição do corte da cutícula pelo método europeu (não cortante) altera a resposta biológica da pele. O uso de hastes de laranjeira para empurrar a cutícula após a hidratação remove a necessidade de intervenções invasivas que podem gerar traumas. Esse processo, aliado ao uso de óleos e bálsamos, mantém a moldura da unha sem a cicatrização repetitiva causada por alicates.

O resultado visual de unhas com tom rosado e textura uniforme é a consequência da regeneração da lâmina, um processo que leva alguns meses para a renovação completa da queratina. A durabilidade desse visual não provém de um produto aplicado, mas da constância da hidratação e da proteção contra agentes químicos domésticos, que evitam a desidratação do material natural da unha.