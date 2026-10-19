Colares altos substituem lapels em Victoria Beckham e Isabel Marant

A escolha do blazer para o inverno de 2026/27 deixa de ser sobre a peça em si e passa a ser sobre a linha do pescoço. O detalhe observável nas coleções de Victoria Beckham, Isabel Marant e Ujoh é a substituição do lapel tradicional por colares altos — stand-up ou funnel. Essa mudança formal altera a proporção visual do tronco: a ausência de elementos abertos e recortados cria um eixo vertical contínuo. Para a leitora, isso significa que a peça se torna autossuficiente; a necessidade de preencher o espaço com camisas ou colares desaparece. A evidência prática é que o blazer pode ser usado fechado sobre um top fino ou regata, mantendo o silhueta gráfica sem adições externas. A condição de uso é clara: o corte precisa permitir o fechamento total das botões para que o efeito de severidade e modernidade se sustente.

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Contraste de textura e paleta

Se a primeira mudança é estrutural, a segunda é cromática e textural. A estética que evoca o guarda-roupa de universidades britânicas clássicas aparece em Burberry, Chanel, Akris e Emporio Armani, mas não como nostalgia gratuita. O fato central é a paleta contida: cinzas, beges, olivas e tons de mostarda. A observação concreta é que esses blazers de xadrez mantêm ombros estruturados e linhas retas. A utilidade para a escolha diária reside na simplicidade do par: a peça complexa (o xadrez) pede um fundo neutro. No formato de escritório, essa combinação com calças retas e mocassins resolve o código formal; na vida cotidiana, a mesma estrutura funciona com jeans e sapatilhas. O limite da escolha é a sobrecarga: adicionar outra estampa ou cor vibrante ao conjunto anula a intenção de sobriedade que define essa tendência.

O peso do azul e a curva da cintura

Outro ponto de atenção é a saturação da cor. Gucci, Giorgio Armani e Hermès propuseram o azul-meia-noite como alternativa direta ao preto. A diferença perceptível é a reação à luz: ao contrário do preto absoluto, que absorve o ambiente, este azul intenso revela profundidade sob a luz do dia, mas mantém a discrição sob iluminação artificial. Para quem busca renovar o armário sem perder a versatilidade do blazer clássico, essa é a variável de ajuste. Não se trata de uma cor nova, mas de uma densidade específica que oferece frescor visual mantendo a rigidez profissional.

Por fim, a questão da silhueta corporal. Após anos dominados pelo volume solto, Max Mara, Lanvin e Elisabetta Franchi voltaram a marcar a cintura. As formas observáveis são blazers ajustados, saias peplum, cintos integrados e linhas de corsetaria. Essa referência estética, que remete aos anos 40 e 80, exige uma leitura de proporção. A peça marcada no corpo funciona melhor quando contrasta com o restante do look. A recomendação prática é combinar o blazer estruturado na cintura com volumes maiores embaixo, como calças palazzo ou saias amplas. Essa dinâmica cria o equilíbrio visual conhecido como silhueta ampulheta, evitando que o ajuste central pareça rígido ou desconectado do restante do corpo.