Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Norfolk e Suffolk: outono e inverno são a melhor época para ostras, caranguejos e mexilhões frescos na costa leste da Inglaterra
Instabilidade no cenário político de Angola: articulação interna resulta na destituição do líder
A versatilidade esquecida da saia azul: novas combinações transformaram o visual corporativo feminino
Dicas essenciais para armazenar maçãs com alta durabilidade até a primavera
Tesla Roadster usa empuxo aerodinâmico ativo e drive-by-wire para manobras aéreas
Brasil e Moçambique em alerta máximo: a escalada do crime organizado desestabilizou o cenário
Aquilegia New Moon em foco: a mudança radical na estrutura visual dos jardins modernos
Vape após largar cigarro: estudo com milhões de ex-fumantes aponta risco 56% maior de câncer
Crise da habitação em Portugal: planos do Chega ignoram metas de equilíbrio financeiro do Governo

Estilo revela mudanças na percepção da idade através da modelagem de peças

Mulher

Percepção da idade raramente se define por números, mas por como o vestuário interage com a estrutura do corpo. A escolha entre o justíssimo e o solto, a forma da sobrancelha ou a colocação do blush altera a leitura visual da silhueta. Profissionais de estilo apontam ajustes específicos que substituem formatos convencionais por soluções que corrigem proporções sem necessariamente seguir um roteiro único de "modernidade".

Модный гардероб
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Модный гардероб

Na vestimenta superior, a combinação de jaqueta jeans estruturada com vestido estampado tende a ser associada a um código visual mais rígido. A alternativa observável é o corte amplo. Manicar as mangas ou levantar o colarinho são gestos práticos que quebram o volume da peça, adicionando movimento sem alterar a base do conjunto. Nos calçados e calças, o ajustado extremo perde espaço para modelos com caimento mais relaxado. Calças de cintura alta ou o formato "barrel" (com volume nos quadris e afunilamento na panturrilha) oferecem uma via para suavizar a linha do quadril, ajustando a silhueta verticalmente sem comprimi-la.

No tricô, peças finas e fluidas podem simplificar demais o visual. Modelos com estrutura mantêm a forma. Uma técnica de estilização consiste em abotoar o cardigão apenas nos botões centrais, deixando gola e barra soltas; essa configuração cria linhas verticais que esticam a percepção do tronco.

Acessórios e bases

Detalhes funcionais também mudam o peso visual do look. Pouches rígidas com alça curta e tirante de ombro são vistas por especialistas como um recurso estético desatualizado. Para o dia a dia, modelos de couro ou tecido macio, sem alças superiores definidas, integram-se melhor ao corpo sem criar tensão visual. No caso dos calçados de verão, sandálias de base de cortiça com excesso de plásticos decorativos adicionam volume na parte inferior. Sliders minimalistas mantêm a leveza. Se a ausência de cor for um problema, o calçado pode atuar como o único ponto de contraste cromático, evitando a necessidade de acessórios adicionais.

Rosto e contornos

A maquiagem requer suavidade de traço para não acentuar rugas de expressão. Sobrancelhas em formato quadrado e traçado duro podem conferir um olhar severo. A manutenção da forma natural, com leve curvatura e efeito borrado, tende a abrir o olhar. A aplicação de blush merece atenção à gravidade: aplicar sobre as maçãs do rosto no auge do sorriso é um método clássico, mas quando a face relaxa, o pigmento desliza, puxando os traços para baixo. A orientação técnica é aplicar o corante mais alto, seguindo a projeção óssea das maçãs, para criar um efeito de elevação imediato.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Três raças de gatos que exigem interação ativa
Animais
Três raças de gatos que exigem interação ativa
Píton birmanês: a biologia por trás da aparente docilidade em zoológicos e shows
Incidentes
Píton birmanês: a biologia por trás da aparente docilidade em zoológicos e shows
Acessórios como pontos de foco: faixas, broches e meias altas
Mulher
Acessórios como pontos de foco: faixas, broches e meias altas
Mais populares
Surucucu: a serpente que mantém ancestralidade e caça por calor

Conhecida como fóssil vivo, a espécie preserva traços morfológicos antigos e utiliza detecção térmica para caçar, com filhotes que nascem já venenosos.

Surucucu: a serpente que mantém ancestralidade e caça por calor
Toyota Corolla 13ª geração: plataforma modular com quatro circuitos independentes para múltiplas motorizações
Toyota Corolla 13ª geração: plataforma modular com quatro circuitos independentes para múltiplas motorizações
Dianthus plumarius é a escolha ideal para jardins elegantes e resistentes
Colarinho alto define silhueta e função no inverno 2026
Captura de diesel russo pela Turquia altera pressão política contra ajuda à Ucrânia Dmitriy Sokolov Jovens portugueses abandonam partidos tradicionais: as causas da rutura eleitoral sem retorno Polina Petrova Alemanha afirma fim de reservas militares para Ucrânia Petr Ermilin
Três raças de gatos que exigem interação ativa
Acessórios como pontos de foco: faixas, broches e meias altas
Alfa Romeo inova: o cockpit físico que elimina telas digitais
Alfa Romeo inova: o cockpit físico que elimina telas digitais
últimos materiais
Estilo revela mudanças na percepção da idade através da modelagem de peças
Instabilidade no cenário político de Angola: articulação interna resulta na destituição do líder
Captura de diesel russo pela Turquia altera pressão política contra ajuda à Ucrânia
A versatilidade esquecida da saia azul: novas combinações transformaram o visual corporativo feminino
Dicas essenciais para armazenar maçãs com alta durabilidade até a primavera
Tesla Roadster usa empuxo aerodinâmico ativo e drive-by-wire para manobras aéreas
Brasil e Moçambique em alerta máximo: a escalada do crime organizado desestabilizou o cenário
Aquilegia New Moon em foco: a mudança radical na estrutura visual dos jardins modernos
Vape após largar cigarro: estudo com milhões de ex-fumantes aponta risco 56% maior de câncer
Crise da habitação em Portugal: planos do Chega ignoram metas de equilíbrio financeiro do Governo
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.