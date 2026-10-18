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Bordas que se diluem no rosto: cashmere redefine profundidade no inverno 2026

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Uma linha de sombra caramelizada que desaparece antes de encontrar a pálpebra móvel, ou a ausência de um contorno labial rigorosamente definido, alteram a percepção de profundidade do rosto. O efeito, identificado como maquiagem "cashmere" para a temporada de outono-inverno 2026-2027, substitui o minimalismo solar por uma estética de foco difuso, onde a transição entre as cores é a variável que determina o resultado visual.

Девушка естественный макияж
Photo: Мария Круглова is licensed under public domain
Девушка естественный макияж

A variável do acabamento e a luz

O resultado visual depende da escolha de um acabamento intermediário: nem totalmente opaco, nem excessivamente luminoso. Enquanto o acabamento matte pode achatar as feições e o efeito "glow" pode ser interpretado como oleosidade sob luzes artificiais de inverno, a textura cashmere busca a saturação suave. A utilização de primers aveludados e bases de textura leve altera a forma como a luz reflete na pele, eliminando o aspecto de máscara sem anular a luminosidade natural.

A gestão da pigmentação e a difusão

A mudança no impacto visual ocorre na quantidade de pigmento e na técnica de esbatimento. Em vez de cores saturadas, a paleta concentra-se em tons de avelã, cacau, caramelo e nuances de rosa acinzentado. O gesto técnico central é a растушевка (esfumaçado) prolongada; quando a borda da sombra é diluída, a maquiagem deixa de ser um elemento gráfico para se tornar uma nuance da própria pele.

O ajuste do contorno labial

Nos lábios, a substituição de batons de alta definição por fórmulas cremosas ou semimate em tons nude altera a geometria da boca. O uso de um lápis macio para suavizar as bordas, em vez de traçá-las com precisão, remove a rigidez do visual. Esse ajuste na definição do contorno é o que consolida a sensação de suavidade, alinhando a maquiagem à proposta de conforto tátil associada ao tecido de cashmere.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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