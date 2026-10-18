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Colarinho alto define silhueta e função no inverno 2026

Mulher

Na estação de outono-inverno 2026/27, a peça que define o perfil do look não é o corte da manga, mas a altura do colarinho. Ao contrário de tendências que se resumem a um único desfile, o colarinho alto aparece como uma estrutura funcional em categorias variadas de vestuário externo, alterando diretamente a proporção entre o pescoço e o tronco. Essa mudança formal — a elevação da proteção cervical — permite que a silhueta gane volume na região superior sem perder a definição na cintura, resolvendo a equação entre abrigo térmico e nitidez visual.

Зимний воротник-стойка
Photo: Мария Круглова is licensed under public domain
Зимний воротник-стойка

A estrutura do colarinho na silhueta

A diferença perceptível entre um casaco de colarinho tradicional (aba larga, aberta) e um modelo de gola alta está na forma como o tecido se comporta em relação ao osso da clavícula. Na primeira configuração, o espaço entre o tecido e a pele cria uma zona de vazamento de calor e uma interrupção visual que exige camadas internas, como malhas de gola rolê ou cachemires grossos, para manter o conforto. Na segunda, o tecido abrange o pescoço, eliminando a necessidade de uma camada intermediária específica e criando uma linha contínua da pele até o ombro. Marcas como Balmain e Ashlyn demonstraram esse efeito não como um acessório, mas como uma peça estrutural da peça, onde a proteção contra o vento e o refinamento da silhueta coexistem no mesmo gesto de vestir.

Do utilitário ao formal: a variação de uso

A adaptabilidade dessa construção é visível na transição de materiais. Em jaquetas de couro, o colarinho alto transforma a peça em um escudo visual, fechando o rosto e exigindo menos acessórios no pescoço. Em casacos de lã ou peliçaria, como os vistos nas coleções de marcas que trabalham com volumes amplos, a gola alta impede que o tecido caia sobre os ombros, mantendo a postura ereta e a limpeza da linha lateral. O exemplo prático aparece em quem opta por cortas de vento ou bombers com zíper que sobe até o maxilar; aqui, a funcionalidade é priorizada, e a estética surge da capacidade da peça de dispensar o cachecol ou a blusa de gola alta sob a camada externa.

Recompondo o guarda-roupa: a técnica da broche

Para quem já possui peças com colarinho tradicional, a adaptação é possível sem a aquisição de novos itens. O método envolve levantar as abas do colarinho, formando uma estrutura vertical que imite a gola alta, e fixá-las com um broche. Essa ação muda a leitura da peça: o colarinho deixa de ser um elemento de abertura para se tornar uma moldura facial. A fixação com o broche serve a dois propósitos: mantenha a estrutura em posição mesmo sob o impacto do vento e adiciona um ponto de interesse metalizado ou colorido que quebra a monotonia do tecido escuro típico da estação. A técnica é observável em composições que buscam atualizar peças clássicas, como blazers e casacos de alfaiataria, sem alterar sua base estrutural, apenas a forma como o pescoço é apresentado.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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