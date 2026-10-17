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Birth Month Makeup: como adaptar a paleta do seu mês de nascimento com técnicas profissionais

Mulher

Uma sombra café aplicada rente aos cílios produz um efeito drasticamente diferente de quando a mesma cor é esfumada até a sobrancelha. No primeiro caso, a definição do olhar é a prioridade; no segundo, a profundidade da órbita ocular é que domina a expressão. Essa variação visual, que independe de tendências, é a base para quem deseja experimentar a estética do birth month makeup - a prática de escolher cores e texturas com base no mês de nascimento — sem abrir mão da técnica.

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Photo: unsplash.com by Siora Photography is licensed under Free
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A influência da temperatura e do acabamento

A percepção de um visual muda conforme a luz e a textura do produto. Em tons frios e cintilantes, como os prateados e brancos gelados sugeridos para dezembro, o resultado depende da incidência de luz: o brilho metálico cria pontos de luz que expandem visualmente a pálpebra. Já a paleta de janeiro, focada em marrons profundos, do espresso ao chocolate, trabalha com a absorção de luz. O acabamento matte nessas cores cria um efeito monocromático que transmite sobriedade, onde a quantidade de produto define se o olhar parecerá apenas delineado ou completamente sombreado.

A transição para tons lavanda e lilás, típicos de fevereiro, exige atenção à saturação. Quando a sombra é aplicada de forma translúcida, o resultado é etéreo; porém, se a pigmentação for densa, a cor pode alterar a percepção do subtom da pele, exigindo um ajuste no corretivo para evitar que a região dos olhos pareça cansada.

Geometria e posicionamento do produto

O efeito de "frescor" atribuído ao maкияjem de março não vem da cor em si, mas do ponto de aplicação. Ao aplicar o blush acima das maçãs do rosto e esfumá-lo em direção ao canto externo dos olhos, altera-se a geometria do rosto, criando um efeito de elevação (*lifting*) e luminosidade que difere da aplicação tradicional centralizada.

Em abril, o contraste entre tons quentes e linhas gráficas exemplifica como a precisão do traço altera a mensagem do visual. Uma linha fina e definida corta a suavidade das cores solares, trazendo rigidez e foco ao olhar. Já em maio, a escolha por rosas com brilho delicado depende da textura: partículas de mica muito finas simulam o viço natural da pele, enquanto partículas maiores criam um efeito de maquiagem evidente.

Luz, relevo e profundidade

A maquiagem de junho e julho explora a interação com a luz solar. Sombras douradas, quando aplicadas no centro da pálpebra, funcionam como um refletor, destacando a tridimensionalidade do olho. Em agosto, o foco desloca-se para a estrutura óssea. O contorno facial não é apenas uma questão de cor, mas de posição: a aplicação do tom escuro exatamente na cavidade da bochecha e a luz no topo do osso zigomático definem a nitidez do rosto sob luzes fortes.

A saturação como ferramenta de expressão

A estética de setembro, voltada para o "maquiagem sem maquiagem", baseia-se na redução da quantidade de produto e na escolha de acabamentos que imitem a pele. Aqui, a variável controlável é a transparência.

A partir de outubro e novembro, a saturação aumenta. O uso de cores como borgonha e tons profundos de vinho altera a percepção de distância e seriedade. Em lábios ou olhos, a aplicação de cores escuras com acabamento matte reduz o volume visual do elemento, enquanto a mesma cor em textura gloss ou acetinada mantém a volumetria. O estilo dark feminine de novembro, portanto, depende menos da cor escolhida e mais de como a densidade do pigmento é distribuída para criar profundidade sem carregar excessivamente a face.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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