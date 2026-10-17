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Moda casual: dicas para elevar o estilo com casaco e jeans

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A combinação de casaco e jeans é a base do guarda-roupa de meia-estação, mas a simplicidade do conjunto frequentemente resulta em um visual previsível. A mudança de um aspecto puramente cotidiano para uma composição intencional não depende da troca de peças, mas do ajuste de proporções e do contraste de formas, conforme detalhado pelo portal Peterburg2. ru.

Сочетание цветов в одежде
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Сочетание цветов в одежде

A estrutura da silhueta e o papel da cintura

Em casacos volumosos ou jeans de corte largo, a perda da definição do corpo é o principal fator que torna o look casual demais. A introdução de um cinto de couro altera a geometria do corpo ao marcar a linha da cintura, criando um ponto de ancoragem visual. Para que esse efeito seja pleno, a camada interna — seja uma camisa ou tricô fino — deve ser colocada para dentro da calça, eliminando o excesso de tecido que costuma embaçar a silhueta.

A escolha da cor do acessório rompe a monotonia quando se afasta da correspondência rígida com os sapatos. Tons de chocolate ou bordô, por exemplo, introduzem profundidade em composições monocromáticas sem a severidade do preto.

O impacto do calçado na proporção do tornozelo

O sapato define a mensagem do conjunto: tênis e sapatilhas direcionam a estética para o despojado; loafers trazem um rigor acadêmico; botas de bico fino alongam a silhueta e conferem feminilidade. No entanto, a eficácia dessas escolhas depende do caimento da barra do jeans. O acúmulo de tecido no tornozelo gera um volume desnecessário que compromete a limpeza visual do look.

A regra de proporção varia conforme o corte: modelos retos devem tocar levemente o calçado, enquanto jeans amplos podem ser longos, desde que não arrastem no chão. Já as versões cropped exigem calçados que acompanhem a linha do tornozelo para evitar que a perna pareça interrompida.

Contraste cromático e rigidez de formas

O uso de cachecóis na mesma cor do casaco tende a anular a profundidade do visual. A alternativa é a aplicação de cores contrastantes: tons azuis ou vinho sobre cinza; chocolate sobre bege; ou tons off-white para suavizar a rigidez do preto.

Essa busca por equilíbrio se estende à bolsa. Enquanto o jeans e o casaco podem apresentar texturas macias e volumes fluidos, a bolsa de estrutura rígida e linhas retas atua como um contrapeso visual. O design minimalista e a ferragem discreta impedem que o conjunto fique sobrecarregado, organizando a percepção final da composição.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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