Casaco Penny Lane: estrutura volumétrica e regras de proporção

A transição para as temperaturas mais baixas desloca o foco do guarda-roupa para as camadas externas, onde o volume e a textura definem a silhueta. Entre as opções, o casaco "Penny Lane" — também conhecido como casaco afegão — se destaca pela presença marcante de acabamentos em pele sintética ou lã volumosa, elementos que alteram a proporção natural do corpo ao adicionar peso visual nos ombros e golas.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Модель в лаковом пальто с меховым воротником на подиуме

A construção da silhueta e a herança visual

Originário de peças trazidas da Ásia Central por viajantes entre as décadas de 1960 e 1970, o estilo consolidou-se através de casacos de couro com bordados e detalhes peludos. A peça abandonou a rigidez da etiqueta da época para se tornar um símbolo de liberdade, adotada por figuras como Jane Birkin e David Bowie. A estrutura do casaco, geralmente mais solta e com texturas táteis, propõe um contraste direto com a alfaiataria tradicional, priorizando o conforto térmico e a expressividade visual.

Nos anos 2000, a peça ganhou nova nomenclatura e contexto através da personagem de Kate Hudson no filme "Quase Famosos". O termo "Penny Lane" passou a definir a combinação de casacos volumosos com jeans de corte reto, botas Moon Boots ou calças skinny com camisetas curtas. Essa montagem equilibra o volume superior do casaco com a linearidade da parte inferior, criando um efeito de desleixo planejado que caracteriza o glamour daquele período.

Adoção contemporânea e variações de proporção

Atualmente, a peça retorna ao cenário através de marcas como a dinamarquesa Saks Potts e a londrina Charlotte Simone. A abordagem da fundadora de Charlotte Simone baseia-se na durabilidade e na história da peça, inspirada em modelos vintage dos anos 60 que resistiram ao tempo. Essa visão transformou o casaco em um item central do visual, onde a peça externa não serve apenas para aquecer, mas dita a volumetria de todo o conjunto.

A escolha entre as versões disponíveis no mercado altera a percepção do corpo: modelos curtos, como os encontrados na Zara ou Mango, elevam a linha da cintura e funcionam bem com calças de cintura alta. Já as versões midi e maxi, de marcas como The Frolic ou Self-Portrait, alongam a silhueta, mas exigem atenção ao volume da gola para não encurtar visualmente o pescoço. A variação de materiais, que transita entre a camurça e a lã com pele sintética, permite que a usuária decida entre a geometria mais rígida ou a fluidez de um corte vintage.