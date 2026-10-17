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Manicure natural: rotina de casa vs. manutenção de gel

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A transição de um esmalte durável e de um design elaborado para um aspecto natural e de manutenção em casa tem ganhado destaque. A publicação Cosmopolitan analisou os motivos pelos quais a simplicidade vem substituindo a complexidade técnica, permitindo que as leitoras avaliem se essa mudança atende à sua rotina diária ou se ainda há espaço para um acabamento mais estruturado. Essa decisão impacta diretamente a aparência da unha e o tempo dedicado ao cuidado.

Натуральные ухоженные ногти без покрытия
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Um dos pontos práticos envolve a flexibilidade do horário e a gestão de custos. O uso de polímeros, como os comuns em gels, exige uma agenda rígida. Normalmente, a manutenção precisa ocorrer a cada duas ou três semanas. Se esse intervalo for ignorado, o crescimento do livre da unha pode resultar em uma aparência irregular. Além disso, o processo de remoção em casa tende a ser complicado. A ausência de custos fixos com profissionais reduz o impacto financeiro, enquanto a possibilidade de ajustar o formato a qualquer momento elimina a necessidade de agendar visitas fixas. Isso cria um contraste claro entre a liberdade de ação imediata e a disciplina temporal do procedimento profissional.

Outro aspecto relevante diz respeito à integridade da estrutura da unha. A exposição prolongada a materiais poliméricos pode levar a quebras, camadas que se separam ou fissuras. Especialistas apontam que o dano muitas vezes não vem apenas do produto em si, mas do método de retirada. O lixamento agressivo da camada superior ou a tentativa de descascar o material podem afetar a estrutura da placa. Há também a possibilidade de reações alérgicas a certos componentes. Nesses cenários, pausas no uso de coberturas espessas e a aplicação constante de hidratantes ajudam a manter a proteção da pele e da unha. Essa observação diferencia o efeito estético da resistência física do material.

A prática do que se chama de manicure natural não significa falta de cuidado, mas uma mudança de foco. O objetivo deixa de ser a cor intensa ou as decorações para se tornar a saúde aparente da mão. Isso inclui manter o livre da unha em um formato limpo, a cutícula hidratada e a pele da mão nutrida. Para isso, basta a rotina de usar creme e óleo específico. Se o desejo é de cor, o uso de esmaltes comuns, que secam ao ar e podem ser removidos em casa, oferece uma alternativa. O processo de recuperação da unha após o abandono de coberturas duráveis leva tempo, pois a placa precisa crescer de forma completa. Mesmo assim, a escolha por produtos mais simples e a manutenção constante tendem a favorecer o estado a longo prazo. O resultado é uma aparência que depende menos da técnica complexa e mais da higiene e do cuidado contínuo.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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