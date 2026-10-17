Fashion Factory School publica projeção de paleta de cores para 2027

Redatores da Fashion Factory School apresentaram, em seu canal no Telegram, uma projeção de paleta de cores para 2027. O foco da previsão não é a adoção massiva de uma tendência, mas a análise de como diferentes matizes podem alterar a percepção visual da silhueta e a versatilidade das peças no guarda-roupa diário. A proposta equilibra tons naturais, associados à neutralidade, com cores vibrantes que exigem novas combinações de proporção e destaque.

Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Сочетание цветов в одежде

Entre as nuances de base, dois grupos de cores merecem atenção por sua capacidade de integrar o tecido à estrutura do corpo sem exigir cortes extremos. O primeiro é um verde profundo, descrito como cor de prado, que os especialistas sugerem para casacos de inverno e malhas de fio grosso. Nesta aplicação, o tom funciona como um plano de fundo visual estável, permitindo que acessórios menores ou acessórios de destaque em cores complementares definam os pontos de interesse visual do conjunto. O segundo é uma terracota, uma mistura terrosa de marrom e laranja. Este matiz oferece um efeito de volume moderado, ideal para quem busca um visual sóbrio, mas que ainda assim transmita presença, especialmente em peças de alfaiataria ou vestidos de linha reta, onde a cor ajuda a estruturar a forma sem a necessidade de franzidos complexos.

Contrapondo-se a essa base natural, a previsão inclui o retorno de um rosa vibrante, frequentemente associado a um estilo mais jovem ou "ingênuo”. Se antes este tom era restrito a pequenos detalhes como bolsas ou calçados, a análise para 2027 sugere sua aplicação em monocromia, ou seja, em looks total look. A mudança de escala é o ponto central: ao vestir uma única peça de topo e um único item de baixo nesse tom, a silhueta ganha continuidade visual, o que pode alongar a figura ou, dependendo do corte, suavizar transições entre partes do corpo. Essa abordagem testa a capacidade do leitor de avaliar como a saturação da cor impacta a proporcionalidade das peças, independentemente da idade ou contexto social.

Além do rosa, a paleta inclui um laranja saturado e um azul brilhante. A utilidade dessas cores reside em sua função de contraste. A Fashion Factory School enfatiza que esses tons não necessariamente precisam ser usados de forma isolada em grandes superfícies. Em vez disso, eles operam eficazmente como acentos pontuais quando combinados com uma base neutra. O uso de branco, cinza, bege ou marrom como fundo serve para "amortecer” a intensidade das cores vibrantes, criando uma hierarquia visual clara: o neutro define a estrutura e a proporção geral, enquanto o laranja ou o azul direcionam o olhar para áreas específicas, como os ombros, a cintura ou os pés, dependendo da peça escolhida.

Essa dualidade entre a busca por tons orgânicos e a necessidade de expressão cromática oferece um conjunto de ferramentas práticas para a construção de outfits. A adaptação desses matizes a códigos de vestimenta formal ou a trajes de festa depende menos da cor em si e mais de como ela é distribuída e combinada com tecidos de diferentes pesos. A escolha entre um verde profundo para o conforto visual e um rosa vibrante para o impacto imediato reflete, portanto, uma decisão funcional sobre a comunicação visual que o vestuário deve transmitir em cada ocasião, baseando-se nas propriedades ópticas de cada tonalidade e na estrutura das peças disponíveis no guarda-roupa.