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Tendência outonal traz padrão tortoiseshell para unhas de celebridades

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A imitação de padrões orgânicos, como o casco de tartaruga, entra em destaque na estação outonal, não por uma suposta durabilidade estrutural, mas pela flexibilidade estética que oferece. O design, conhecido como 'tartaruga' ou 'tortoiseshell', utiliza uma paleta de preto, marrom escuro, laranja e ocre para criar uma textura abstrata. A presença de celebridades como Hailey Bieber, Dua Lipa e Kendall Jenner com essa aparência reforça a visibilidade do estilo, embora a popularidade não se traduza automaticamente em uma garantia de segurança ou resistência do esmalte sobre a lâmina ungueal. O que diferencia essa técnica de um esmalte tradicional é a camada visual: a sobreposição de tons cria uma profundidade que um único pigmento não alcança, permitindo que o visual pareça menos rígido, uma característica que atrai quem busca sair do nude liso sem necessariamente adotar formas complexas.

Маникюр
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Como a execução define o visual

A escolha do formato da unha e a distribuição do padrão determinam o impacto final. A técnica permite variações que alteram a percepção de volume e complexidade. Uma aplicação total, onde todas as unhas recebem o padrão completo, tende a criar uma presença visual mais intensa. Por outro lado, o uso do padrão apenas em uma unha de destaque, combinado com tons neutros nas demais, reduz a saturação visual, mantendo o foco discreto. Há também a adaptação ao estilo francês, onde o desenho é restrito às pontas, o que muda completamente a leitura do acabamento, transformando-o em um detalhe arquitetônico da borda livre. Essa variação mostra que o material (o esmalte) é o mesmo, mas a operação — a localização e a densidade das cores — é que altera o resultado funcional e estético para o dia a dia.

A técnica e seus limites práticos

Para reproduzir esse efeito em casa, a técnica baseia-se na sobreposição de camadas enquanto o esmalte ainda está fresco. Inicia-se com uma base em tons terrosos ou laranja-avermelhados. Sobre esta, aplica-se uma segunda cor e, imediatamente, antes da secagem, uma pincelada pontual de marrom escuro ou preto é feita de forma aleatória. A interação desses pigmentos ainda líquidos cria as transições de cor que imitam o padrão orgânico. A precisão aqui não busca um desenho simétrico, mas sim a quebra de uniformidade. É importante notar que a 'durabilidade' mencionada em contextos de tendência é, na prática, a resistência da película esmalte à abrasão cotidiana. O padrão em si não fortalece a unha; é o esmalte e a base utilizados que determinam se a camada permanecerá intacta. A estética 'tortoiseshell' é, portanto, uma escolha de acabamento visual que joga com a óptica de profundidade, e não uma promessa de uma estrutura ungueal mais saudável ou resistente do que um esmalte comum de qualidade equivalente.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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