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Ombre Nuvem: a técnica de esmaltação com degradê difuso do outono de 2026

Mulher

Um pingo de esmalte off-white, esfumado até desaparecer na base nude, define a transição estética do outono de 2026. O chamado "ombre nuvem" substitui a precisão geométrica da linha do sorriso do francês tradicional por um gradiente difuso, onde a cor branca ou leitosa se funde organicamente com tons rosados ou beges.

Женщина выбирает лак
Photo: https://unsplash.com by Anna Keibalo is licensed under Free
Женщина выбирает лак

A técnica do degradê e a percepção de crescimento

A ausência de uma borda nítida altera a forma como o desgaste do material é percebido. Enquanto o francês clássico evidencia a lacuna entre a cutícula e o início da esmaltação conforme a unha cresce, a técnica do ombre distribui o pigmento de maneira gradual. Esse efeito visual mascara a transição entre a base artificial e a unha natural, prolongando a aparência de recém-feito, embora a durabilidade estrutural do material dependa da qualidade da base e do top coat aplicados.

Formato e a manipulação do pigmento

A aplicação do degradê comporta-se de maneira distinta dependendo da arquitetura da unha. Em formatos amendoados, ovais ou quadrados suaves, o pigmento flui acompanhando a curvatura natural. Para unhas curtas, a técnica consiste em expandir o pigmento claro ligeiramente acima da linha da borda livre, uma operação que altera a percepção visual do comprimento da lâmina.

A escolha cromática para a temporada prioriza tons quentes: cremes, pérolas e leites substituem o branco puro. A base é selecionada conforme o subtom da pele sob luz natural, utilizando pigmentos bege-rosados para manter a coerência com a coloração da derme.

Execução: do pincel à esponja

O resultado final depende da ferramenta de dispersão da cor. No ambiente profissional, o processo inicia com a base niveladora, seguida pela cor nude e a aplicação do tom claro na ponta, que é esfumado com pincéis específicos ou esponjas de poros finos. O acabamento é selado com um top coat brilhante para conferir profundidade.

Para quem reproduz a técnica fora do salão, o uso da esponja é a operação que viabiliza a dispersão do pigmento sem a necessidade da precisão manual exigida pelo pincel, permitindo a criação da transição suave característica do estilo.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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