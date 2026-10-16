Daisy Edgar-Jones usa jaqueta branca de jacquard sobre jeans em look casual sofisticado

A combinação de jeans com jaquetas de jacquard para o outono de 2026 altera a percepção do denim ao substituir a simplicidade do cotidiano por texturas com relevo. Diferente de estampas superficiais, o jacquard integra o desenho à própria trama do tecido, criando uma volumetria que modifica a silhueta e eleva a composição visual sem a necessidade de peças formalmente festivas.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина в оливковом жакете

O contraste de volumes e texturas

A introdução de tecidos encorpados, como o jacquard e o brocado, resolve a tensão entre o aspecto utilitário do jeans e a necessidade de estruturação do look. O peso visual dessas jaquetas organiza a composição, transformando a calça jeans em um elemento neutro que serve para equilibrar a exuberância do tecido trabalhado, evitando que o conjunto se torne excessivamente solene.

A escolha do corte e da cor define a direção da silhueta. Uma jaqueta branca e acinturada, como a utilizada por Daisy Edgar-Jones, desloca o eixo do visual para a feminilidade, suavizando a rusticidade do denim e enfatizando as proporções do corpo. Já a opção por modelos alongados em tons de cinza, exemplificada por Emma Stone, aproxima a peça do vestuário executivo. Nesse caso, a cor neutra atenua o decorativismo do jacquard, permitindo que a textura seja percebida apenas como um detalhe de sofisticação em um ambiente profissional.

Essa dinâmica torna a peça um ponto central do visual, dispensando acessórios complexos. O jeans atua como um estabilizador estético, garantindo que a riqueza da trama do jacquard não sobrecarregue a imagem, resultando em uma versatilidade que transita entre a elegância urbana e a sobriedade clássica.