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Loiro abricó: variação de reflexos conforme a luz e subtom da pele

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O interesse pelo chamado "loiro abricó” ganhou tração nas plataformas de buscas visuais, segundo analistas do Pinterest. A nuance se posiciona como um intermediário suave entre o loiro morango tradicional e os tons ruivos naturais. O ponto de partida, porém, define o que é possível observar: a percepção do cor varia conforme a luz. Sob iluminação artificial, o cabelo tende a exibir um dourado mais fechado; sob o sol, surgem reflexos laranja e rosados. Essa mutabilidade é característica da formulação, mas a intensidade desses reflexos depende diretamente da base inicial do fio.

Волосы цвета розовое личи
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Волосы цвета розовое личи

A aplicação desse tom exige uma verificação da estrutura e da pigmentação prévia. Para quem parte de uma base de loiro, a vantagem técnica está na dispensa de pigmentos densos, que dificilmente saem de cabelos já clareados, evitando acúmulos indesejados. Para bases mais escuras, como castanho-escuro ou preto, o processo não demanda o clareamento extremo até o "branco de folha”, o que reduz o impacto químico imediato na cutícula em comparação com o uso de ruivos intensos ou cobre saturado. Ainda assim, a capacidade de absorver o pigmento abricó varia individualmente.

A harmonia entre o cabelo e o rosto pede atenção ao subtom da pele. Profissionais indicam que pessoas com subtom olívaco tendem a equilibrar melhor a nuance com reflexos dourados, enquanto quem possui pele mais clara pode favorecer os desenhos rosados. Essa recomendação serve como guia inicial, não como regra absoluta, pois a interação final entre o pigmento e a pele é influenciada por outros fatores visuais e por como a luz reflete na superfície do fio.

A execução dessa transição é recomendada para o ambiente de salão. A mistura de produtos exige precisão; ajustes incorretos na proporção dos oxidantes ou tintas podem levar o resultado a um castanho escuro inesperado ou a um vermelho excessivo, desviando-se do efeito suave pretendido. Para quem busca prolongar a vida do cor entre uma visita e outra, a técnica de degradê — com raízes mais escuras e comprimento mais claro — é frequentemente empregada. Isso não elimina a necessidade de manutenção, mas torna o processo de crescimento da raiz menos evidente visualmente.

Manter o vibrante do abricó é um desafio contínuo. Pigmentos quentes tendem a migrar ou mudar de tom com o tempo. A rotina de cuidados deve incluir shampoo específico para cabelos coloridos, máscaras tonalizantes para repor pigmentos perdidos e condicionadores hidratantes. A hidratação é crucial não apenas pela estética, mas para compensar o ressecamento causado pelos agentes clareadores ou pigmentantes. A melhora visual do brilho e da maciez é um indicador de saúde capilar, mas não equivale a uma reparação estrutural profunda de danos pré-existentes.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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