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Mudanças de temperatura: como os perfumes evoluem com o frio

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A transição para as temperaturas mais baixas altera a dinâmica da perfumaria, deslocando a preferência de composições voláteis para estruturas mais densas. Enquanto fragrâncias leves perdem projeção no frio, as notas de madeiras, especiarias, baunilha, âmbar, couro e almíscar assumem o protagonismo, conferindo a sustentação necessária para que a evolução olfativa ocorra de forma gradual na pele.

Женские ароматы для зимы
Photo: https://unsplash.com by Robin van der Ploeg is licensed under Free
Женские ароматы для зимы

Estruturas Verdes e Amadeiradas

Para quem busca profundidade sem a presença de doçura excessiva, a composição do Herbae, da L'Occitane, opera como uma transição entre estações. A estrutura inicia com sementes de ambreta e bergamota, evoluindo para um núcleo de urtiga branca, rosa canina, amora e sálvia, finalizando com a base de cashmere e ervas silvestres.

Já o Firenze Capogiro, da Dr. Vranjes, apresenta um perfil amadeirado rigoroso. A composição é centrada em zimbro, cipreste, vetiver do Haiti e madeiras, mantendo a bergamota apenas na saída para equilibrar o caráter seco e verde da fragrância.

No caso do Japanese, da Al-Jazeera Perfumes, a densidade amadeirada é construída a partir de pimenta rosa e bergamota na abertura, com jasmim e benzoína no coração. A profundidade final é garantida por patchouli, sândalo, ambroxan e âmbar cinza.

Nuances Especiadas, Atalcadas e Couro

Existem fragrâncias que exploram a mutação de camadas conforme a interação com a pele. O Tesoro Mio, da Divina Terra, combina a leveza do lírio-do-vale e da magnólia com a densidade do âmbar e da cereja no coração, culminando em uma base de couro toscano que altera a percepção final do aroma.

O Patchouli & Benjoin, da 100BON, utiliza o patchouli como eixo central, mas a composição é estratificada: começa com amêndoa e gerânio, passa por notas de rosa, cacau e benzoína, e ancora-se em cedro, sândalo, baunilha e patchouli.

Com uma abordagem mais intensa, o Notorious XO, da M. Micallef, baseia sua abertura em conhaque e pimenta. A evolução segue para a canela, cardamomo e couro, enquanto a base de pralinê, baunilha e âmbar suaviza as arestas da composição.

Acordes Florais, Almiscarados e Gourmands

Fragranças envolventes focam em notas que transmitem calor. O Elan, da SIU, utiliza a amêndoa e a mimosas no início, integrando o coco no coração e encerrando a progressão com almíscar, âmbar e baunilha.

No Carnal Bliss, da L'Atelier Parfum, o almíscar é o elemento condutor. A íris confere o aspecto atalcado e o jasmim o toque floral, enquanto a base é composta por sândalo, papiro, cashmere e baunilha.

O Not a Girl, da ByBozo, apresenta um contraste entre a saída cítrica e frutada — composta por bergamota, groselha preta e laranja — e um coração de violeta, jasmim e ciclamen, sustentados por uma base almiscarada e amadeirada.

Por fim, o Felina, da New Notes, segue a linha gourmand com a presença imediata de coco, leite, baunilha, café e chocolate. Para equilibrar a doçura, a composição incorpora notas secas de incenso, tabaco e sândalo no coração e na base.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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