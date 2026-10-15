Tendências de calçados inverno 2026/27: o retorno do salto fino e couro liso

A transição para a temporada de inverno 2026/27 marca um recuo estratégico do volume excessivo e das solas brutais. O foco das coleções de marcas como Hermès, Calvin Klein, Missoni, Khaite e Burberry deslocou-se para silhuetas que priorizam a precisão do corte e a funcionalidade, afastando-se do impacto visual imediato em favor de formas mais esculpidas e discretas.

A redefinição da proporção e do suporte

O retorno do kitten heel - o salto baixo e fino — agora aplicado a botas e botins de inverno, altera a dinâmica do movimento. Diferente dos saltos blocados, essa estrutura alonga visualmente o tornozelo e reduz a carga visual da base do corpo. A peça funciona como um ponto de equilíbrio entre a formalidade de calças de alfaiataria e a casualidade de jeans ou saias maxi, permitindo uma transição de estilo sem a rigidez dos saltos altos tradicionais.

Em paralelo, a estética equestre se manifesta em botas de couro liso e cores sóbrias, desprovidas de logotipos ou ferragens aparentes. A ausência de adornos enfatiza a linha reta da perna, o que exige combinações de mesma gramática visual, como calças ajustadas, vestidos de tricô e casacos de corte reto, consolidando uma silhueta linear e minimalista.

Texturas e a relação com o solo

A substituição de plataformas massivas por botas-meia de solado plano altera a percepção da estatura e do peso do visual. O couro macio, que adere à anatomia da perna, cria um efeito escultórico que não sobrecarrega a parte inferior do corpo, tornando-se a escolha técnica ideal para composições com camadas, especialmente quando combinada a saias longas de lã ou cetim.

A experimentação tátil aparece no uso do couro com textura de "pônei" — pelo curto com brilho sutil — e estampas animalistas, como leopardo e zebra. Aqui, a bota deixa de ser apenas suporte para se tornar o elemento focal; a densidade do material contrasta com a simplicidade de conjuntos básicos de malharia e sobretudos.

A adaptação do utilitarismo ao cotidiano

O estilo western passa por uma purificação: as botas cowboy agora descartam franjas, bordados excessivos e metais. Resta apenas a silhueta clássica e a qualidade do material, o que expande seu uso para além do nicho temático, permitindo a combinação com vestidos-slip ou saias midi.

A funcionalidade urbana atinge seu ápice com a integração de botas de borracha ao guarda-roupa citadino. Modelos altos e foscos, antes restritos ao campo, são agora coordenados com jaquetas matelassê ou casacos de lã longos, resolvendo a questão da intempérie sem sacrificar a coesão estética do traje.