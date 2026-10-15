Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Guarda-roupa de inverno: como ajustar a proporção entre casacos e calçados
SERNIC assinala um ano sem registos de raptos em Moçambique
Rússia inaugura primeiro cluster robotizado de baterias com automação de 95%
CAAM: Vendas de veículos na China caem 6,1% em 2026 enquanto exportações disparam
Hierarquia de atividade e limites de tolerância em formulações com retinoides
Massa que vira purê na geladeira: o erro crítico cometido nos primeiros minutos após o fogo
Liceu de Nezhinsky substitui parte da educação geral por especialização aeroespacial da Roscosmos
42% dos brasileiros defendem gratuidade em cultura como prioridade absoluta em políticas públicas
Marrocos expropria terras agrícolas de cidadãos franceses e argelinos

Mitos sobre coloração após os 50 anos: as regras essenciais para uma transição capilar impecável

Mulher

Após os 50 anos, a escolha da cor do cabelo deixa de ser apenas uma atualização de estilo para se tornar uma ferramenta prática na correção de mudanças visuais na pele. A seleção correta do tom pode suavizar os traços do rosto, conferir um aspecto mais cuidado e reduzir o contraste com a sarga em fase de crescimento. No entanto, o resultado final depende diretamente da base inicial dos fios e do estado da pele, limitando a universalidade de qualquer técnica.

макияж для зрелых глаз
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
макияж для зрелых глаз

Estilistas apontam que, nessa fase da vida, a prioridade é evitar linhas nítidas e cores excessivamente densas. O objetivo é criar uma interação de luz na fibra capilar, em vez de aplicar um pigmento plano. A viabilidade de certas cores, como o loiro mel ou o castanho suave, depende do subtom natural da pele — peras, oliva ou clara — e da presença de sarga preexistente, que define o grau de contraste aceitável.

Limites da pigmentação e contraste

Cores como o preto azul-escuro criam uma fronteira rígida entre o cabelo e o rosto, fazendo com que imperfeições, como olheiras ou rugas de expressão, fiquem mais evidentes. A alternativa sugerida para quem busca tons escuros é a paleta chocolate, que oferece profundidade sem a dureza do negro intenso. Da mesma forma, o loiro platina, por ser frio e quase branco, tende a esmaecer o rosto, especialmente em peles com subtom quente, sendo recomendado substituir por tons areia, creme ou bege neutro.

O vermelho intenso também apresenta riscos, pois a saturação da cor pode destacar vermelhidões, vasinhos ou couperose na pele. Nesses casos, tons cobre ou âmbar atenuados oferecem uma alternativa mais harmônica, desde que a saúde da pele permita a exposição à cor sem agravar sensibilidade ou contraste indesejado.

Manutenção e condição dos fios

Técnicas modernas permitem evitar a cobertura completa da sarga com um único tom, utilizando mechas e transições suaves para garantir naturalidade. Contudo, a eficácia dessas técnicas não depende apenas da cor escolhida, mas do estado físico do cabelo. Cabelos secos ou danificados comprometem a recepção e a retenção do pigmento, independentemente da habilidade do profissional. Para manter a aparência fresca, é essencial manter a hidratação regular, o uso de produtos que confiram brilho e o controle constante da forma do corte, garantindo que a estrutura capilar suporte a cor sem sinais de ressecamento.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Platycodon grandiflorus: a solução definitiva para canteiros que exigem baixa manutenção
Jardinagem
Platycodon grandiflorus: a solução definitiva para canteiros que exigem baixa manutenção
Violeta no vaso: regue só quando os 2 cm de solo estiverem secos para salvar as raízes
Jardinagem
Violeta no vaso: regue só quando os 2 cm de solo estiverem secos para salvar as raízes
Mais populares
Mitsubishi L200 de 2007 a 2015: a resistência cobrou seu preço

A aparência de força esconde sinais que surgem só depois de muitos quilómetros, e vários detalhes mudam totalmente a leitura sobre a compra.

Mitsubishi L200 de 2007 a 2015: a resistência cobrou seu preço
Chery Tiggo 4 2021: 162 mil km sem retífica graças à disciplina de manutenção
Chery Tiggo 4 2021: 162 mil km sem retífica graças à disciplina de manutenção
Garrafas PET com areia: lastro portátil para segurar agrofibras sem danificar o solo
Adeus lama no quintal: a técnica que transformou o trânsito interno em seu jardim de forma definitiva
Pressão contra o fluxo de grãos russos: os segredos contratuais que impediram a decisão definitiva Pravda.Ru Jornal
Repolho em 24 horas: o papel crítico do vinagre adicionado apenas após a fervura
Argélia propõe taxa sobre extração de areia do Saara
Colapsos em montanhas submarinas no Pacífico revelam mudança de gatilhos geológicos
Colapsos em montanhas submarinas no Pacífico revelam mudança de gatilhos geológicos
últimos materiais
CAAM: Vendas de veículos na China caem 6,1% em 2026 enquanto exportações disparam
Hierarquia de atividade e limites de tolerância em formulações com retinoides
Massa que vira purê na geladeira: o erro crítico cometido nos primeiros minutos após o fogo
Liceu de Nezhinsky substitui parte da educação geral por especialização aeroespacial da Roscosmos
42% dos brasileiros defendem gratuidade em cultura como prioridade absoluta em políticas públicas
Marrocos expropria terras agrícolas de cidadãos franceses e argelinos
Conjunto esportivo outono/inverno 2026: arquitetura de alfaiataria e proporções alongadas no guarda-roupa urbano
Moda feminina 2026: as novas regras de estilo para camisas e sobreposições estruturadas
Dependência energética limita integração da Armênia com a UE
Tomates de até 1 kg exigem normalização de 2 a 3 botões florais por cacho
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.