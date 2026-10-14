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Trench Coat: Como utilizar a peça para alterar a silhueta no outono 2026

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A transição do guarda-roupa de outono em 2026 reflete-se na maneira como o trench coat é utilizado para alterar a proporção do corpo e a formalidade do visual, conforme observado nas escolhas de figuras públicas em centros de moda como Paris e Nova York.

Модный образ и раскладка одежды
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Модный образ и раскладка одежды

Ajustes de silhueta e combinações de contraste

Uma abordagem para o ambiente corporativo, exemplificada por Zoë Kravitz, utiliza a combinação de camisa clara e calças cigarrete escuras. A escolha de botinhas de bico fino atua na extensão visual da silhueta, enquanto a bolsa de estrutura macia reduz a rigidez do conjunto.

Para quem prioriza o volume, Dakota Johnson adota o trench oversize sobre jeans de corte reto e tênis. A funcionalidade térmica desse modelo é ampliada com a adição de cachecóis volumosos ou golas de pele, integrando silhuetas retrô a elementos de conforto.

A complexidade do estilo office é elevada por Jennifer Lawrence através da sobreposição de um colete de alfaiataria contrastante sobre a dupla de camisa e calça. A composição é finalizada com acessórios de escala maior, como óculos oversize e bolsas em tons de borgonha, criando um ponto focal cromático contra elementos azuis.

Dua Lipa aplica um contraste de luminosidade ao utilizar jeans mom e camiseta totalmente brancos sob um trench vintage em tom cáqui. A base clara altera a percepção da cor do casaco, tornando o conjunto visualmente mais leve, especialmente quando complementado por cintos largos ou bolsas formato maxi.

Hibridismo de estilos e texturas

A fusão entre o clássico e o esportivo aparece na escolha de Rihanna, que combina o trench coat preto com calças jogger. O equilíbrio visual é estabelecido pela coordenação de cores: sapatos prateados que dialogam com o tom das calças, enquanto a bolsa segue a paleta da peça externa.

Uma variação na usabilidade ocorre quando o trench é utilizado como peça única, fechado como se fosse um vestido, técnica adotada por Alexa Chung. Nessa configuração, a atenção é deslocada para os acessórios, como calçados com estampas xadrez ou animal print e armações geométricas.

A expressividade sem o uso de cores vibrantes é alcançada por Rosie Huntington-Whiteley através do choque de materiais. A combinação de calças de couro com um trench em tom café cria uma profundidade tátil, complementada por sapatos pretos clássicos e acessórios em couro, como colares ornamentais.

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