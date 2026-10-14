Kendall Jenner mostra como usar jeans de cintura alta em 2026

A ascensão dos jeans de cintura baixa para 2026 não aposentou a cintura alta, mas mudou a forma de combiná-la. O segredo para manter a peça atual está no equilíbrio das proporções, como demonstrou Kendall Jenner em uma aparição recente em Los Angeles.
Para um jantar, a modelo escolheu jeans de cintura alta combinados com chinelos da The Row. O ponto central do visual foi a escolha da parte superior: um longsleeve preto justo. Enquanto os tons brancos dominaram o verão, as versões ajustadas em preto ganham força para os dias mais frescos, remetendo à estética minimalista parisiense.
Composição do look:
Para atualizar o uso da cintura alta, a aposta são os tops justos de manga longa, que equilibram a silhueta e evitam que a combinação pareça datada.
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A técnica aplica esmalte transparente sobre unhas curtas, definindo o design com a inserção de um único elemento decorativo, como strass ou pérola, fixado com top coat ou cola específica.