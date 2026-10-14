Como usar a tendência witchy em calçados sem parecer fantasia

Calçados com referências vitorianas, amarrações e bicos curvados — sejam eles pontiagudos ou quadrados — ganharam destaque nas coleções de outono 2026. A estética, apelidada de "witchy" (estilo bruxa), apareceu nas passarelas da Khaite e da Prada.

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Selena Gomez levou a tendência para o cotidiano em Veneza, combinando a pegada mística com o estilo boho. A atriz usou um top marrom de gola alta com uma saia-coluna de camurça no mesmo tom, finalizando o visual com botas de cano macio e levemente franzido (slouchy boots). Para evitar o aspecto de fantasia, o modelo escolhido apresentou uma curvatura no bico mais moderada.

Para adaptar o estilo ao dia a dia sem excessos teatrais, a aposta deve ser em modelos com curvaturas sutis ou amarrações clássicas, variando entre botins de couro minimalistas e botas altas de material macio.

Modelos em destaque na temporada:

Botas e botins de couro Khaite (modelo Marlene);

Opções com amarrações da Manolo Blahnik (modelo Fuxa) e Free People;

Modelos na estética "whimsigoth" da Jeffrey Campbell;

Versões minimalistas da miista (modelo Emile).