Como usar a tendência witchy em calçados sem parecer fantasia

Calçados com referências vitorianas, amarrações e bicos curvados — sejam eles pontiagudos ou quadrados — ganharam destaque nas coleções de outono 2026. A estética, apelidada de "witchy" (estilo bruxa), apareceu nas passarelas da Khaite e da Prada.
Selena Gomez levou a tendência para o cotidiano em Veneza, combinando a pegada mística com o estilo boho. A atriz usou um top marrom de gola alta com uma saia-coluna de camurça no mesmo tom, finalizando o visual com botas de cano macio e levemente franzido (slouchy boots). Para evitar o aspecto de fantasia, o modelo escolhido apresentou uma curvatura no bico mais moderada.
Para adaptar o estilo ao dia a dia sem excessos teatrais, a aposta deve ser em modelos com curvaturas sutis ou amarrações clássicas, variando entre botins de couro minimalistas e botas altas de material macio.
Modelos em destaque na temporada:
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A técnica aplica esmalte transparente sobre unhas curtas, definindo o design com a inserção de um único elemento decorativo, como strass ou pérola, fixado com top coat ou cola específica.