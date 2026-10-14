O trabalho no jardim costuma deixar resíduos de terra impregnados nos poros e microfissuras da pele, especialmente nas mãos e nos pés. Como essas impurezas são resistentes, a lavagem comum nem sempre é suficiente. No entanto, tentar removê-las com produtos agressivos ou mergulhos excessivamente longos pode ressecar a pele e danificar a barreira protetora natural.
Para remover a sujeira sem agredir a epiderme, o processo deve ser gradual:
Atenção: A esfoliação só deve ser feita se a pele estiver íntegra. Se houver cortes, inflamações ou rachaduras profundas, suspenda o procedimento até a cicatrização completa.
É preciso ter cautela com receitas caseiras que sugerem o uso de suco de limão ou pasta de azedinha para "clarear" a pele. Os ácidos vegetais podem irritar a epiderme, principalmente em áreas com microtraumas ou cutículas lesionadas.
Além disso, é terminantemente proibido o uso de produtos de limpeza doméstica — como alvejantes clorados, desinfetantes de sanitários ou álcalis concentrados — para limpar a pele, pois essas substâncias provocam queimaduras químicas.
A melhor estratégia para evitar a impregnação profunda de sujeira é a proteção física: utilize luvas resistentes e, nos pés, calçados fechados com meias de tecido grosso.
Após a limpeza, seque a pele cuidadosamente e aplique um creme hidratante. Esse hábito mantém a integridade da epiderme e evita o surgimento de novas rachaduras.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
A técnica aplica esmalte transparente sobre unhas curtas, definindo o design com a inserção de um único elemento decorativo, como strass ou pérola, fixado com top coat ou cola específica.