O segredo das texturas de tiaras que transformam a percepção do rosto

A tiara, por muito tempo associada apenas ao público infantil ou ao uso utilitário durante a prática de esportes, retornou como um dos principais acessórios da temporada. O item deixou de ser um elemento rígido de uniformes escolares para se tornar uma ferramenta de estilo capaz de alterar a percepção de qualquer look em poucos segundos.
Para quem busca versatilidade, as tiaras de largura média em tons neutros — como preto, azul-marinho ou off-white — são a opção mais segura, pois se integram ao guarda-roupa diário sem criar excesso visual. Já para quem deseja um ponto focal no visual, destacam-se as peças com texturas marcantes, como couro, camurça ou trançados.
Para quem prefere a estética retrô, os modelos largos e volumosos são a escolha certa. Nesses casos, a recomendação é manter o restante da composição minimalista para evitar que o visual fique sobrecarregado.
O acessório apresenta grande compatibilidade com peças clássicas. Quando combinado com camisa branca, blazer e calças largas, a tiara confere um aspecto polido, porém menos formal. Em composições com tricôs, como cardigãs e suéteres, o resultado é um visual mais aconchegante e intelectual. Até mesmo combinações simples de jeans e regata ganham novo contorno com a adição da peça.
Um dos pontos fortes da tiara é a inclusividade, adaptando-se bem a diferentes idades, desde jovens de 20 anos até mulheres com mais de 50. Além de não exigir ocasiões específicas, o acessório é útil para organizar os fios rapidamente ou disfarçar imperfeições no penteado quando não há tempo para uma finalização completa.
Segundo a especialista em cuidados pessoais Irina Vorontsova, a principal vantagem é a simplicidade funcional: o acessório ocupa pouco espaço, mas altera a percepção do rosto, deixando as feições mais evidentes.
|Tipo de Tiara / Problema
|Recomendação e Efeito
|Plástico muito fino
|Opte por larguras médias em tecido ou couro para um visual mais sofisticado
|Pressão atrás das orelhas
|Escolha bases macias com revestimento têxtil ou inserções de silicone
|Excesso de adornos (pedras, laços)
|Combine exclusivamente com roupas lisas e sem estampas ativas
|Uso restrito ao ambiente doméstico
|Integre ao dress code do escritório com blazers e camisas
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda. Ru.
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A técnica aplica esmalte transparente sobre unhas curtas, definindo o design com a inserção de um único elemento decorativo, como strass ou pérola, fixado com top coat ou cola específica.