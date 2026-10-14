Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

O segredo das texturas de tiaras que transformam a percepção do rosto

Mulher

Como usar tiaras em 2024: do estilo casual ao sofisticado

A tiara, por muito tempo associada apenas ao público infantil ou ao uso utilitário durante a prática de esportes, retornou como um dos principais acessórios da temporada. O item deixou de ser um elemento rígido de uniformes escolares para se tornar uma ferramenta de estilo capaz de alterar a percepção de qualquer look em poucos segundos.

Ободок пружинка на волосах
Photo: Pravda.Ru by Вера Ермакова is licensed under publiс domain
Ободок пружинка на волосах

Modelos e texturas: qual escolher?

Para quem busca versatilidade, as tiaras de largura média em tons neutros — como preto, azul-marinho ou off-white — são a opção mais segura, pois se integram ao guarda-roupa diário sem criar excesso visual. Já para quem deseja um ponto focal no visual, destacam-se as peças com texturas marcantes, como couro, camurça ou trançados.

"Tiaras de tecidos como cetim ou atlas são alternativas ideais às estruturas rígidas. Elas fixam o cabelo de forma suave, evitando a pressão na cabeça, o que é fundamental para quem usa o acessório por longos períodos", explica a especialista em cuidados com a pele Ksenia Anisimova.

Para quem prefere a estética retrô, os modelos largos e volumosos são a escolha certa. Nesses casos, a recomendação é manter o restante da composição minimalista para evitar que o visual fique sobrecarregado.

Guia de combinações

O acessório apresenta grande compatibilidade com peças clássicas. Quando combinado com camisa branca, blazer e calças largas, a tiara confere um aspecto polido, porém menos formal. Em composições com tricôs, como cardigãs e suéteres, o resultado é um visual mais aconchegante e intelectual. Até mesmo combinações simples de jeans e regata ganham novo contorno com a adição da peça.

"Em ocasiões noturnas, a tiara pode substituir joias volumosas. Modelos em veludo ou com adornos delicados complementam vestidos minimalistas, permitindo priorizar a limpeza das linhas em vez de brincos ou colares massivos", pontua a maquiadora Anastasia Korshunova.

Versatilidade e aplicação prática

Um dos pontos fortes da tiara é a inclusividade, adaptando-se bem a diferentes idades, desde jovens de 20 anos até mulheres com mais de 50. Além de não exigir ocasiões específicas, o acessório é útil para organizar os fios rapidamente ou disfarçar imperfeições no penteado quando não há tempo para uma finalização completa.

Segundo a especialista em cuidados pessoais Irina Vorontsova, a principal vantagem é a simplicidade funcional: o acessório ocupa pouco espaço, mas altera a percepção do rosto, deixando as feições mais evidentes.

Tipo de Tiara / Problema Recomendação e Efeito
Plástico muito fino Opte por larguras médias em tecido ou couro para um visual mais sofisticado
Pressão atrás das orelhas Escolha bases macias com revestimento têxtil ou inserções de silicone
Excesso de adornos (pedras, laços) Combine exclusivamente com roupas lisas e sem estampas ativas
Uso restrito ao ambiente doméstico Integre ao dress code do escritório com blazers e camisas

Dúvidas frequentes

  • Como escolher a cor? Para um efeito suave, use cores próximas ao tom do cabelo. Para contraste, loiras podem optar por tons escuros e saturados, enquanto morenas podem usar cores off-white, pastéis ou texturas metalizadas.
  • A tiara danifica os fios? Modelos com dentes afiados ou armações excessivamente rígidas podem lesionar a estrutura do cabelo e o couro cabeludo. Recomenda-se a escolha de peças com superfície interna lisa ou forrada.
  • Combina com cabelo curto? Sim. Em cortes curtos, a tiara adiciona feminilidade. Nesses casos, modelos finos ou de largura média são ideais para não anular o volume do corte.
  • Como usar com óculos? Para evitar conflitos entre a haste dos óculos e a armação da tiara, prefira modelos com extremidades finas ou que se fixem levemente acima da orelha.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda. Ru.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Garrafas PET com areia: lastro portátil para segurar agrofibras sem danificar o solo
Jardinagem
Garrafas PET com areia: lastro portátil para segurar agrofibras sem danificar o solo
Zapaterka de batata com carne moída: estrutura com purê no lugar da massa
Receitas e Culinária
Zapaterka de batata com carne moída: estrutura com purê no lugar da massa
Colapsos em montanhas submarinas no Pacífico revelam mudança de gatilhos geológicos
Rússia
Colapsos em montanhas submarinas no Pacífico revelam mudança de gatilhos geológicos
Mais populares
Manicure nua com microestética: técnica com esmalte transparente e adorno único

A técnica aplica esmalte transparente sobre unhas curtas, definindo o design com a inserção de um único elemento decorativo, como strass ou pérola, fixado com top coat ou cola específica.

Manicure nua com microestética: técnica com esmalte transparente e adorno único
Zapaterka de batata com carne moída: estrutura com purê no lugar da massa
Zapaterka de batata com carne moída: estrutura com purê no lugar da massa
Garrafas PET com areia: lastro portátil para segurar agrofibras sem danificar o solo
Como escolher arbustos para solos pobres e rochosos para um jardim sustentável
Pressão contra o fluxo de grãos russos: os segredos contratuais que impediram a decisão definitiva Pravda.Ru Jornal
Repolho em 24 horas: o papel crítico do vinagre adicionado apenas após a fervura
Argélia propõe taxa sobre extração de areia do Saara
Couve-flor gratinada com marinado de iogurte grego em duas etapas
Couve-flor gratinada com marinado de iogurte grego em duas etapas
últimos materiais
GMC Sierra 2027: a troca de motores V8 e a nova grade de série
Estresse não causa câncer, mas explica por que sua barriga dói: o papel do sistema nervoso
Fizeram fila, suaram, travaram saídas: Tragédia no Zig Festival de SP abala a noite
Strudel de lavash: como transformar uma folha frágil em uma obra-prima crocante com recheio perfeito
Aveia de trigo com abóbora em uma única panela: a técnica da infusão aveludada
Pressão alta na gravidez: entenda a diferença entre um pico e o risco real para o bebê
Um vulcão famoso engana todo mundo: o que os satélites revelaram sob a Nicarágua
Stress e burnout custam 13,3 mil milhões de euros por ano à economia portuguesa
Fiscais bloquearam grandes operações em Moçambique: empresas perderam licenças após fiscalização surpresa
Israel propõe cooperação militar com Arábia Saudita contra Houthis
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.