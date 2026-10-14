O segredo das texturas de tiaras que transformam a percepção do rosto

Como usar tiaras em 2024: do estilo casual ao sofisticado

A tiara, por muito tempo associada apenas ao público infantil ou ao uso utilitário durante a prática de esportes, retornou como um dos principais acessórios da temporada. O item deixou de ser um elemento rígido de uniformes escolares para se tornar uma ferramenta de estilo capaz de alterar a percepção de qualquer look em poucos segundos.

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Modelos e texturas: qual escolher?

Para quem busca versatilidade, as tiaras de largura média em tons neutros — como preto, azul-marinho ou off-white — são a opção mais segura, pois se integram ao guarda-roupa diário sem criar excesso visual. Já para quem deseja um ponto focal no visual, destacam-se as peças com texturas marcantes, como couro, camurça ou trançados.

"Tiaras de tecidos como cetim ou atlas são alternativas ideais às estruturas rígidas. Elas fixam o cabelo de forma suave, evitando a pressão na cabeça, o que é fundamental para quem usa o acessório por longos períodos", e xplica a especialista em cuidados com a pele Ksenia Anisimova.

Para quem prefere a estética retrô, os modelos largos e volumosos são a escolha certa. Nesses casos, a recomendação é manter o restante da composição minimalista para evitar que o visual fique sobrecarregado.

Guia de combinações

O acessório apresenta grande compatibilidade com peças clássicas. Quando combinado com camisa branca, blazer e calças largas, a tiara confere um aspecto polido, porém menos formal. Em composições com tricôs, como cardigãs e suéteres, o resultado é um visual mais aconchegante e intelectual. Até mesmo combinações simples de jeans e regata ganham novo contorno com a adição da peça.

"Em ocasiões noturnas, a tiara pode substituir joias volumosas. Modelos em veludo ou com adornos delicados complementam vestidos minimalistas, permitindo priorizar a limpeza das linhas em vez de brincos ou colares massivos", pontua a maquiadora Anastasia Korshunova

Versatilidade e aplicação prática

Um dos pontos fortes da tiara é a inclusividade, adaptando-se bem a diferentes idades, desde jovens de 20 anos até mulheres com mais de 50. Além de não exigir ocasiões específicas, o acessório é útil para organizar os fios rapidamente ou disfarçar imperfeições no penteado quando não há tempo para uma finalização completa.

Segundo a especialista em cuidados pessoais Irina Vorontsova, a principal vantagem é a simplicidade funcional: o acessório ocupa pouco espaço, mas altera a percepção do rosto, deixando as feições mais evidentes.

Tipo de Tiara / Problema Recomendação e Efeito Plástico muito fino Opte por larguras médias em tecido ou couro para um visual mais sofisticado Pressão atrás das orelhas Escolha bases macias com revestimento têxtil ou inserções de silicone Excesso de adornos (pedras, laços) Combine exclusivamente com roupas lisas e sem estampas ativas Uso restrito ao ambiente doméstico Integre ao dress code do escritório com blazers e camisas

Dúvidas frequentes

Como escolher a cor? Para um efeito suave, use cores próximas ao tom do cabelo. Para contraste, loiras podem optar por tons escuros e saturados, enquanto morenas podem usar cores off-white, pastéis ou texturas metalizadas.

Para um efeito suave, use cores próximas ao tom do cabelo. Para contraste, loiras podem optar por tons escuros e saturados, enquanto morenas podem usar cores off-white, pastéis ou texturas metalizadas. A tiara danifica os fios? Modelos com dentes afiados ou armações excessivamente rígidas podem lesionar a estrutura do cabelo e o couro cabeludo. Recomenda-se a escolha de peças com superfície interna lisa ou forrada.

Modelos com dentes afiados ou armações excessivamente rígidas podem lesionar a estrutura do cabelo e o couro cabeludo. Recomenda-se a escolha de peças com superfície interna lisa ou forrada. Combina com cabelo curto? Sim. Em cortes curtos, a tiara adiciona feminilidade. Nesses casos, modelos finos ou de largura média são ideais para não anular o volume do corte.

Sim. Em cortes curtos, a tiara adiciona feminilidade. Nesses casos, modelos finos ou de largura média são ideais para não anular o volume do corte. Como usar com óculos? Para evitar conflitos entre a haste dos óculos e a armação da tiara, prefira modelos com extremidades finas ou que se fixem levemente acima da orelha.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda. Ru.