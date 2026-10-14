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Truques de estilo para evitar que a roupa altere a silhueta

Mulher

Quais erros no guarda-roupa podem alterar visualmente as proporções do corpo?

A escolha inadequada de peças, tecidos e comprimentos pode criar distorções visuais que comprometem a silhueta. Detalhes como a falta de definição da cintura, o uso de malhas inadequadas ou o comprimento errado de uma saia podem adicionar volume visual e retirar a fluidez do conjunto.

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Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
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O risco do corte excessivamente amplo

Tentar esconder as formas do corpo com roupas sem estrutura é um erro comum. Camisas e blusas soltas, sem marcação na cintura, criam um efeito de volume uniforme que remove a definição da silhueta. Para evitar isso, recomenda-se prender apenas uma parte da camisa nas calças ou utilizar cintos.

O mesmo ocorre com a moda outerwear: casacos de corte reto podem parecer adequados de frente, mas costumam adicionar volume indesejado no perfil. Modelos acinturados ou com corte transpassado (estilo envelope) oferecem um resultado mais equilibrado.

"A ausência de acentos transforma a figura em um retângulo monolítico, o que sobrecarrega visualmente a parte inferior. É importante notar que a silhueta acinturada está retornando à moda, permitindo afastar-se de volumes que muitas vezes apenas realçam o que se gostaria de suavizar", explica a stylist de imagem Aliya Sadykova.

O oversize pesado, como suéteres de mangas longas usados soltos, pode achatar a figura. A solução ideal é a inserção parcial da peça no cós de calças de cintura alta, o que alonga as pernas e torna a estrutura do look mais leve.

Tecidos e detalhes que comprometem a silhueta

Elementos decorativos e a textura do material influenciam a percepção visual. Babados, rendas e camadas de folhos aumentam a percepção de volume na área onde estão aplicados. Além disso, cinturas do tipo "paperbag" em tecidos rígidos podem criar a ilusão de projeção abdominal.

As malhas finas também exigem atenção, pois tops justos de materiais leves podem evidenciar as linhas da roupa íntima e texturas da pele.

"A malha fina não perdoa nuances da constituição física. Para criar uma imagem com mais presença e estrutura, é preferível escolher longsleeves de gramatura maior ou camisetas de algodão, que mantêm a forma e definem a linha dos ombros", esclarece Anna Morozova, especialista em tendências de beleza.

Equilíbrio da parte inferior: calças e calçados

Calças skinny podem gerar desequilíbrio visual ao enfatizar a largura dos quadris em contraste com os tornozelos. Alternativas como calças palazzo ou modelos flare (estilo boca de sino) equilibram melhor as proporções. Quanto às saias, para quem deseja suavizar a região dos quadris, o comprimento mini é menos indicado; as opções midi ou midaxi, que terminam logo abaixo do joelho, favorecem a percepção de alongamento.

Elemento ou Hábito Substituição ou Solução
Camisa solta usada por fora Usar cinto ou prender uma extremidade na calça
Calças skinny Calças palazzo ou flare moderada
Malha fina transparente Algodão denso com boa estrutura
Sandálias com tiras finas Calçados de salto estável com detalhes proporcionais

Nos pés, sandálias com tiras muito finas em pés volumosos podem causar um efeito de compressão, tornando o peito do pé e a panturrilha visualmente mais pesados. Modelos minimalistas com salto bloco são mais indicados para manter a dinâmica do visual.

"Mesmo detalhes pequenos, como a escolha correta do cinto ou acessórios, podem alterar completamente a percepção da figura, direcionando a atenção para os pontos fortes", resume a stylist Aliya Sadykova.

Guia prático de ajustes

  • Como usar oversize sem aumentar o volume: Foque no contraste. Com um suéter volumoso, utilize peças inferiores mais ajustadas. Deixe à mostra as partes mais finas do corpo, como pulsos e tornozelos, e marque a cintura parcialmente.
  • Alternativas ao skinny: Opte por jeans retos de denim encorpado ou o modelo "mom" de cintura alta. Esses cortes não apertam a perna e suavizam a região dos joelhos e panturrilhas.
  • Comprimento de saia: O comprimento midi é a opção mais segura. O ideal é que a barra termine na parte mais estreita da perna (logo abaixo do joelho ou no tornozelo) para criar um efeito mais alongado.
  • Linhas verticais: Elas funcionam para alongar a silhueta, mas não dependem apenas de estampas. Verticais podem ser criadas por um blazer aberto, um cachecol longo ou a fileira de botões de uma peça.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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