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Como lavar o cabelo que usa produtos de styling sem agredir o couro cabeludo

Mulher

Os cabelos tratados com sprays de cabelo, champôs secos ou espumas texturizantes acumulam resíduos específicos que requerem uma abordagem de limpeza diferente da de um couro cabeludo normal. O "Método Italiano" não é um ritual secreto, mas sim uma sequência de passos que visa remover uniformemente as impurezas da epiderme sem danificar mecanicamente o cabelo. O efeito real depende da condição inicial do cabelo e da frequência de utilização dos produtos de finalização.

Мытьё головы
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Мытьё головы

O processo baseia-se na distribuição da ação de limpeza por zonas: têmporas, nuca, coroa e linha do cabelo. O champô é primeiro aplicado nas palmas das mãos, reduzindo a necessidade de fricção intensa diretamente no cabelo. Esta abordagem remove os resíduos dos produtos de finalização sem romper a barreira protetora da pele ou secar o cabelo com ação mecânica excessiva.

Dupla Lavagem e Seleção da Técnica

Reaplicar o produto é opcional para todos os tipos de cabelo. Uma dupla lavagem pode ser necessária se utilizar produtos de finalização densos ou se tiverem passado mais de dois dias entre as lavagens anteriores. Embora o couro cabeludo possa não apresentar desconforto após a primeira lavagem, a limpeza adicional pode levar a uma secura excessiva.

A parte mecânica do procedimento requer a utilização das pontas dos dedos em movimentos circulares suaves. O uso das unhas cria o risco de microtraumatismos e irritação, sobretudo em peles sensíveis. A massagem precisa garante a limpeza dos poros, mantendo a integridade da barreira cutânea.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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