Cintura alta e pernas largas voltam: equilíbrio visual marca a nova estação

A transição do denim para a temporada de outono-inverno 2026/27 desloca o eixo do conforto casual para a estruturação da silhueta, substituindo a combinação automática de jeans e tênis por jogos de proporção e texturas densas.
A modelagem atual prioriza cortes que alongam a figura ou equilibram volumes. Calças de cintura alta com pernas largas e modelos boyfriend mantêm a fluidez, enquanto o corte bootcut — levemente evasê a partir do joelho — atua no equilíbrio visual das proporções do corpo. O comprimento estendido, que resulta em dobras leves sobre o calçado, introduz uma desconstrução deliberada ao visual.
No campo das cores, há um deslocamento para tons profundos como o índigo, o cinza grafite e o preto, que se integram com maior naturalidade aos tecidos pesados de inverno do que as lavagens claras. Detalhes como bordados, texturas que imitam pele de réptil ou a aplicação de cristais transformam a peça em um ponto focal, reduzindo a necessidade de ornamentos no restante da composição.
A substituição de malhas simples por texturas rígidas ou luxuosas altera a percepção do conjunto. A associação de jeans retos com blazers de ombros estruturados em lã, tweed ou couro eleva a formalidade do traje. A introdução de camurça em jaquetas tons de marrom ou oliva, combinada a mocassins, cria um contraste tátil que distancia o look do básico.
Outras variações de uso incluem:
A escolha de cores define a temperatura e o impacto do conjunto. O denim azul-escuro harmoniza-se com partes superiores em marrom para uma paleta quente; já o jeans cinza contrasta com o bordô para criar profundidade. Opções monocromáticas, como jeans marrons com tons de bege, focam a atenção na diferença de texturas. Para composições neutras, o denim azul claro funde-se a tons leitosos, enquanto peças de jeans com adornos exigem cores neutras no topo para evitar a sobrecarga visual.
A atualização do guarda-roupa de inverno reside na troca de calçados informais por modelos estruturados, como mocassins e botilhas, que reorganizam a base do visual.
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A técnica aplica esmalte transparente sobre unhas curtas, definindo o design com a inserção de um único elemento decorativo, como strass ou pérola, fixado com top coat ou cola específica.