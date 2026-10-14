Cintura alta e pernas largas voltam: equilíbrio visual marca a nova estação

A transição do denim para a temporada de outono-inverno 2026/27 desloca o eixo do conforto casual para a estruturação da silhueta, substituindo a combinação automática de jeans e tênis por jogos de proporção e texturas densas.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Девушка в джинсах и футболке

Silhuetas e Proporções

A modelagem atual prioriza cortes que alongam a figura ou equilibram volumes. Calças de cintura alta com pernas largas e modelos boyfriend mantêm a fluidez, enquanto o corte bootcut — levemente evasê a partir do joelho — atua no equilíbrio visual das proporções do corpo. O comprimento estendido, que resulta em dobras leves sobre o calçado, introduz uma desconstrução deliberada ao visual.

No campo das cores, há um deslocamento para tons profundos como o índigo, o cinza grafite e o preto, que se integram com maior naturalidade aos tecidos pesados de inverno do que as lavagens claras. Detalhes como bordados, texturas que imitam pele de réptil ou a aplicação de cristais transformam a peça em um ponto focal, reduzindo a necessidade de ornamentos no restante da composição.

Combinações de Materiais e Uso

A substituição de malhas simples por texturas rígidas ou luxuosas altera a percepção do conjunto. A associação de jeans retos com blazers de ombros estruturados em lã, tweed ou couro eleva a formalidade do traje. A introdução de camurça em jaquetas tons de marrom ou oliva, combinada a mocassins, cria um contraste tátil que distancia o look do básico.

Outras variações de uso incluem:

O uso de botas de cano largo, nas quais o jeans é inserido, alterando a linha da perna.

A combinação de bombers de couro com denim azul escuro e botas de salto, conferindo maior dinamismo à silhueta.

A sobreposição de camadas — camisa, suéter e casaco midi — que adiciona profundidade visual e volume ao tronco.

A aplicação de cintos largos com fivelas proeminentes para marcar a cintura e segmentar a proporção entre o torso e a perna.

Sinergia Cromática

A escolha de cores define a temperatura e o impacto do conjunto. O denim azul-escuro harmoniza-se com partes superiores em marrom para uma paleta quente; já o jeans cinza contrasta com o bordô para criar profundidade. Opções monocromáticas, como jeans marrons com tons de bege, focam a atenção na diferença de texturas. Para composições neutras, o denim azul claro funde-se a tons leitosos, enquanto peças de jeans com adornos exigem cores neutras no topo para evitar a sobrecarga visual.

A atualização do guarda-roupa de inverno reside na troca de calçados informais por modelos estruturados, como mocassins e botilhas, que reorganizam a base do visual.