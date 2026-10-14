Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Cintura alta e pernas largas voltam: equilíbrio visual marca a nova estação

Mulher

A transição do denim para a temporada de outono-inverno 2026/27 desloca o eixo do conforto casual para a estruturação da silhueta, substituindo a combinação automática de jeans e tênis por jogos de proporção e texturas densas.

Девушка в джинсах и футболке
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Девушка в джинсах и футболке

Silhuetas e Proporções

A modelagem atual prioriza cortes que alongam a figura ou equilibram volumes. Calças de cintura alta com pernas largas e modelos boyfriend mantêm a fluidez, enquanto o corte bootcut — levemente evasê a partir do joelho — atua no equilíbrio visual das proporções do corpo. O comprimento estendido, que resulta em dobras leves sobre o calçado, introduz uma desconstrução deliberada ao visual.

No campo das cores, há um deslocamento para tons profundos como o índigo, o cinza grafite e o preto, que se integram com maior naturalidade aos tecidos pesados de inverno do que as lavagens claras. Detalhes como bordados, texturas que imitam pele de réptil ou a aplicação de cristais transformam a peça em um ponto focal, reduzindo a necessidade de ornamentos no restante da composição.

Combinações de Materiais e Uso

A substituição de malhas simples por texturas rígidas ou luxuosas altera a percepção do conjunto. A associação de jeans retos com blazers de ombros estruturados em lã, tweed ou couro eleva a formalidade do traje. A introdução de camurça em jaquetas tons de marrom ou oliva, combinada a mocassins, cria um contraste tátil que distancia o look do básico.

Outras variações de uso incluem:

  • O uso de botas de cano largo, nas quais o jeans é inserido, alterando a linha da perna.
  • A combinação de bombers de couro com denim azul escuro e botas de salto, conferindo maior dinamismo à silhueta.
  • A sobreposição de camadas — camisa, suéter e casaco midi — que adiciona profundidade visual e volume ao tronco.
  • A aplicação de cintos largos com fivelas proeminentes para marcar a cintura e segmentar a proporção entre o torso e a perna.

Sinergia Cromática

A escolha de cores define a temperatura e o impacto do conjunto. O denim azul-escuro harmoniza-se com partes superiores em marrom para uma paleta quente; já o jeans cinza contrasta com o bordô para criar profundidade. Opções monocromáticas, como jeans marrons com tons de bege, focam a atenção na diferença de texturas. Para composições neutras, o denim azul claro funde-se a tons leitosos, enquanto peças de jeans com adornos exigem cores neutras no topo para evitar a sobrecarga visual.

A atualização do guarda-roupa de inverno reside na troca de calçados informais por modelos estruturados, como mocassins e botilhas, que reorganizam a base do visual.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
O fim do solado robusto muda a forma de escolher loafers modernos
Mulher
O fim do solado robusto muda a forma de escolher loafers modernos
Plantas de interior: a escolha da espécie conforme a luz do ambiente
Jardinagem
Plantas de interior: a escolha da espécie conforme a luz do ambiente
Mais populares
Manicure nua com microestética: técnica com esmalte transparente e adorno único

A técnica aplica esmalte transparente sobre unhas curtas, definindo o design com a inserção de um único elemento decorativo, como strass ou pérola, fixado com top coat ou cola específica.

Manicure nua com microestética: técnica com esmalte transparente e adorno único
Zapaterka de batata com carne moída: estrutura com purê no lugar da massa
Zapaterka de batata com carne moída: estrutura com purê no lugar da massa
Como escolher arbustos para solos pobres e rochosos para um jardim sustentável
Couve-flor gratinada com marinado de iogurte grego em duas etapas
Boris Johnson nega a interferência da Rússia: revelações contraditórias agitam o Reino Unido Pravda.Ru Jornal
Macarrão de forno com frango e brócolis: o equilíbrio entre líquido e seco
Tonalidades semitransparentes revelam uma nova luminosidade nas unhas
Chebureks de massa choux: a gelatinização do amido define a crocância
Chebureks de massa choux: a gelatinização do amido define a crocância
últimos materiais
Cintura alta e pernas largas voltam: equilíbrio visual marca a nova estação
Cenouras em areia: como o corte do topo define a longevidade do armazenamento
Argélia propõe taxa sobre extração de areia do Saara
Secagem com papel preserva forma original de sapatos molhados por chuva
Saias barrel e cintura baixa marcam a temporada com redistribuição de volume no quadril
O mito da cura rápida: por que o coração não se limpa com um único ato heroico
Arquitetura de 800V reduz tempo de recarga do novo GLC EV para 22 minutos
Sanguinária Venusta: perene de flores volumosas para áreas úmidas e baixadas
Perder urina ao tossir é sintoma médico, não defeito da idade
Narcolepsia: novo fármico experimental mantém pacientes acordados por até 28 minutos
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.