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Metalizado volta em detalhes pontuais: unhas ganham reflexos sem saturação total

Mulher

Outono 2026 marca o fim da hegemonia do visual "nude" previsível. A estética agora migra para cores densas, contrastes marcantes e a experimentação de texturas. O foco sai da neutralidade e assume tons saturados — de lábios em cores de frutas vermelhas a sombras lilases -, mantendo a pele com acabamento natural.

Дизайн ногтей с рисунком
Photo: https://unsplash.com by Bryony Elena is licensed under Free
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Cabelos: o contraste entre o glacial e o orgânico

O mercado de coloração se divide em duas direções opostas. De um lado, retorna o loiro platinado "gelo", com subtons prateados ou azulados. A manutenção é rigorosa: exige a neutralização constante do amarelado com pigmentos violetas e máscaras proteicas para recuperar a porosidade do fio.

"O loiro glacial exige retoque de raiz a cada três ou quatro semanas; caso contrário, o contraste rompe a estética do visual. É uma escolha para quem assume o compromisso com a estrutura do fio", explica Oksana Seliverstova.

No extremo oposto surge o naked hair. A prioridade é a mimetização: o tom é ajustado ao subtom da pele. Tons acinzentados e beges atendem peles claras, enquanto nuances de caramelo e chocolate favorecem peles oliváceas. A técnica foca em tonalizações suaves que preservam os reflexos naturais e reduzem a dependência de manutenção química.

Maquiagem: a era do Wisteria Haze e contornos difusos

Cores complexas substituem a paleta bege. O destaque é o wisteria haze - um lilás dessaturado com fundo cinza, aplicado de forma monocromática em pálpebras e maçãs do rosto. Bordôs, marrons profundos e azuis densos também ganham espaço.

Um detalhe técnico relevante é a substituição da máscara preta pela bordô, que aquece a face e realça o branco dos olhos sem a rigidez de um delineador. Nos lábios, a tendência é o efeito esfumado: a cor é concentrada no centro e distribuída com os dedos, eliminando as bordas marcadas.

"O acabamento semi-mate substitui o brilho intenso. Com o ar seco do outono, coberturas muito brilhantes evidenciam a descamação da pele, enquanto a textura semi-mate uniformiza o relevo", pontua Anastasia Korshunova.

Unhas: metalismo pontual

O efeito cromado permanece, mas abandona a aplicação total. O espelhamento agora ocorre em detalhes: linhas finas, degradês sutis ou em apenas uma unha. A paleta evolui para tons de ouro envelhecido, bronze e grafite.

"O efeito magnético 'olho de gato' sobre bases escuras, como vinho ou oliva, traz profundidade sem a saturação do espelhamento total. É a forma ideal de inserir um ponto de luz em looks sóbrios", define Inna Serova.

Guia rápido de adaptação

  • Pele seca: Substitua gloss por texturas semi-mate para evitar a evidência de descamações.
  • Olhar diurno: Troque a máscara preta pela bordô para um aspecto mais descansado.
  • Lábios: Abandone o contorno rígido; use a técnica de esfumado com os dedos.

Perguntas frequentes

Como escolher a cor do naked hair?
Peles claras devem optar por beges e cinzas; peles oliváceas ou retintas combinam com chocolate, caramelo e tons terrosos.

Por que usar máscara bordô no outono?
Ela cria um contraste suave e aquece a expressão facial, evitando a rigidez do preto.

Qual a melhor forma de aplicar a sombra wisteria haze?
Com os dedos ou pincel esfumador, estendendo a cor além da dobra da pálpebra para criar um efeito de névoa.

Como usar o metalizado nas unhas sem parecer datado?
Aplique o cromo de forma localizada: apenas em um dedo, em linhas finas ou como reflexo magnético sobre bases escuras.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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