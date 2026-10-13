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Soluções inteligentes: como o cardigã transforma seu visual no dia-a-dia

Mulher

Levar o cachorro para passear logo cedo geralmente não deixa tempo para planejar o visual. Nesses momentos, a solução é ter uma peça que possa ser jogada sobre a roupa de casa, mantendo a aparência adequada tanto no parque quanto em um café.

Бохо-кардиган осенью
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Бохо-кардиган осенью

O cardigã com estampa de cobra funciona como um ponto de destaque sobre a base neutra. O corte relaxado permite a combinação com jeans e camiseta, transformando o básico em um conjunto finalizado.

O padrão em tons de marrom e preto é delimitado por acabamentos listrados no decote e na lapela dos botões, o que organiza o visual mesmo quando a peça é usada aberta. O modelo oversize favorece a sobreposição: fechado sobre uma blusa de manga longa no frio da manhã ou aberto sobre uma camiseta durante o dia.

A composição do tricô jacquard une poliéster, nylon, lã e elastano. Para quem tem pele sensível à lã, o uso de uma camada interna de algodão evita irritações.

O detalhe prático para quem tem pets são os bolsos externos profundos. Eles acomodam os sacos de coleta de resíduos, eliminando a necessidade de carregar bolsas extras. Como não possuem zíper, porém, não são indicados para objetos de valor.

Para equilibrar o contraste, a escolha da blusa interna deve seguir as cores do acabamento do cardigã: um top creme ressalta as listras claras, enquanto o preto enfatiza os detalhes escuros. Nos pés, tênis simples atendem à função do passeio.

Essa peça resolve a oscilação de temperatura e a transição rápida entre as tarefas domésticas, a caminhada com o animal e o trabalho no computador.

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