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Celine transforma silhueta utilitária da Reebok em híbrido de couro de cordeiro

Mulher

O Reebok Freestyle Lo, modelo de 1982 que nasceu para a aeróbica, deixou de ser apenas um item de arquivo para virar alvo de colecionadores. Michael Rider, diretor criativo da Celine, redesenhou o tênis, transportando a silhueta utilitária para o repertório do luxo parisiense.

Степ-аэробика в стиле 80-х
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Степ-аэробика в стиле 80-х

A mudança ocorreu na materialidade e na paleta. O sintético original foi substituído por couro de cordeiro macio. Embora a forma permaneça a mesma, a nova textura e as cores — branco óptico, preto, amarelo manteiga, avelã e bordô profundo — alteram a função da peça. O resultado é um híbrido entre a herança americana e a estética de Paris, onde o valor está na pureza das linhas e no acabamento do couro.

Lançada em setembro, a colaboração entre Celine e Reebok esgotou a maioria dos tamanhos e cores quase instantaneamente. Agora, o desafio do consumidor não é a escolha da cor, mas encontrar o par disponível.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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