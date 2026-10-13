Parka verde troca skinny por calça ampla e corte unissex no outono 2026

A parka verde volumosa, ícone do início da década passada, retorna às ruas no outono de 2026. No entanto, a peça deixou para trás a estética hipster e a era das calças skinny para se consolidar como um elemento de composição complexa no guarda-roupa urbano.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина в зеленой парке

A silhueta atual aposta no equilíbrio entre a herança militar e o oversize. O corte é reto, com comprimento até o meio da coxa, priorizando tons terrosos como cáqui, oliva e areia. O volume é estratégico: a peça deve permitir camadas internas sem comprometer o movimento.

"A parka hoje funciona como um contraponto estilístico. Ela serve para neutralizar o excesso de formalidade de itens de luxo, alinhando-se a uma moda intelectual contemporânea", explica Anna Morozova, especialista em tendências de beleza.

Nos detalhes, prevalecem golas altas, cordões internos ocultos e zíperes metálicos robustos. O tecido denso com repelência à água reforça a praticidade. Essa funcionalidade técnica, inclusive, torna o item alvo comum de falsificações, exigindo atenção redobrada para distinguir originais de réplicas ao compor o visual.

A atualização do look reside no contraste. Enquanto há dez anos a combinação padrão era com jeans justos, a aposta de 2026 são os jeans amplos ou calças de alfaiataria, que conferem dinâmica ao volume do corpo. Essa tendência de versatilidade reflete-se também no corte unissex, que ignora a tradicional disposição dos botões conforme o gênero.

Repetir a fórmula de 2016 — parka, skinny e botas robustas — resulta em um visual datado. A modernização passa por acessórios inesperados: substituir a touca beanie por um balaclava ou gorro de tricô, suavizando a rusticidade da jaqueta.

"O erro comum é a esportividade excessiva. Em 2026, a parka exige a complexidade de peças clássicas ou vintage para não parecer um uniforme de trabalho", alerta Irina Vorontsova, especialista em cuidados pessoais.

Abordagem Obsoleta (2016) Solução Atual (2026) Jeans skinny Calças palazzo ou wide leg Botas pesadas em tons de mel Loafers de couro ou botas montaria Beanie com pompom Balaclava, gorro ou cabeça descoberta Mochila Bolsa hobo ou tote estruturada

Dúvidas frequentes:

Uso no escritório: É possível, desde que combinada com calças de vinco, camisa branca e loafers. A parka substitui o sobretudo, trazendo casualidade sem perder a postura profissional.

É possível, desde que combinada com calças de vinco, camisa branca e loafers. A parka substitui o sobretudo, trazendo casualidade sem perder a postura profissional. Escolha do tom: O oliva suave é universal. Já o verde-escuro militar é indicado para composições mais gráficas e rigorosas.

O oliva suave é universal. Já o verde-escuro militar é indicado para composições mais gráficas e rigorosas. Com saia: É uma das combinações mais fortes. O ideal é a saia midi (plissada ou lápis), garantindo que a barra apareça sob a jaqueta para criar uma linha vertical.

É uma das combinações mais fortes. O ideal é a saia midi (plissada ou lápis), garantindo que a barra apareça sob a jaqueta para criar uma linha vertical. Peles no capuz: A tendência é o minimalismo. Modelos sem pele ou com acabamentos removíveis são a escolha certa para manter a limpeza visual.