Parka verde troca skinny por calça ampla e corte unissex no outono 2026

A parka verde volumosa, ícone do início da década passada, retorna às ruas no outono de 2026. No entanto, a peça deixou para trás a estética hipster e a era das calças skinny para se consolidar como um elemento de composição complexa no guarda-roupa urbano.
A silhueta atual aposta no equilíbrio entre a herança militar e o oversize. O corte é reto, com comprimento até o meio da coxa, priorizando tons terrosos como cáqui, oliva e areia. O volume é estratégico: a peça deve permitir camadas internas sem comprometer o movimento.
"A parka hoje funciona como um contraponto estilístico. Ela serve para neutralizar o excesso de formalidade de itens de luxo, alinhando-se a uma moda intelectual contemporânea", explica Anna Morozova, especialista em tendências de beleza.
Nos detalhes, prevalecem golas altas, cordões internos ocultos e zíperes metálicos robustos. O tecido denso com repelência à água reforça a praticidade. Essa funcionalidade técnica, inclusive, torna o item alvo comum de falsificações, exigindo atenção redobrada para distinguir originais de réplicas ao compor o visual.
A atualização do look reside no contraste. Enquanto há dez anos a combinação padrão era com jeans justos, a aposta de 2026 são os jeans amplos ou calças de alfaiataria, que conferem dinâmica ao volume do corpo. Essa tendência de versatilidade reflete-se também no corte unissex, que ignora a tradicional disposição dos botões conforme o gênero.
Repetir a fórmula de 2016 — parka, skinny e botas robustas — resulta em um visual datado. A modernização passa por acessórios inesperados: substituir a touca beanie por um balaclava ou gorro de tricô, suavizando a rusticidade da jaqueta.
"O erro comum é a esportividade excessiva. Em 2026, a parka exige a complexidade de peças clássicas ou vintage para não parecer um uniforme de trabalho", alerta Irina Vorontsova, especialista em cuidados pessoais.
|Abordagem Obsoleta (2016)
|Solução Atual (2026)
|Jeans skinny
|Calças palazzo ou wide leg
|Botas pesadas em tons de mel
|Loafers de couro ou botas montaria
|Beanie com pompom
|Balaclava, gorro ou cabeça descoberta
|Mochila
|Bolsa hobo ou tote estruturada
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A técnica aplica esmalte transparente sobre unhas curtas, definindo o design com a inserção de um único elemento decorativo, como strass ou pérola, fixado com top coat ou cola específica.