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Cílios de verdade: como uma fórmula invisível transforma o olhar

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Muitas pessoas evitam a máscara de cílios por questões fisiológicas: olhos sensíveis, fios curtíssimos ou a mania de tocar o rosto, o que resulta em manchas escuras sob os olhos antes do almoço. Para quem tem cílios naturalmente curtos e curvados, fórmulas pesadas que prometem volume artificial costumam parecer artificiais e são difíceis de aplicar com precisão.

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Photo: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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A Minimalist Defining Mascara, da Jones Road, adota outra lógica. O foco não é o volume, mas a separação nítida e a definição da forma. A fórmula substitui polímeros pesados por ceras vegetais que envolvem o fio sem endurecê-lo, evitando aquele aspecto de "cílios congelados". A composição inclui pantenol e um complexo peptídico para estimular a queratina.

O diferencial técnico está no aplicador: uma escova de silicone compacta, flexível e com cerdas curtas e levemente curvadas. Esse desenho permite alcançar os fios menores nos cantos internos dos olhos sem tocar a pálpebra. O gesto é simples: um movimento em ziguezague na raiz, estendendo o produto até as pontas. Uma camada entrega um visual natural; a segunda traz mais definição, sem formar grumos.

O produto chega em duas cores: Pitch Black, para contraste máximo, e Rich Brown, para um efeito menos rígido. A fórmula passou por controle dermatológico, sendo indicada para olhos sensíveis ou propensos a lacrimejar.

O resultado é a versão polida dos próprios cílios. A máscara não altera a aparência, mas deixa o olhar mais descansado e definido, mantendo a sensação de leveza ao toque.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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