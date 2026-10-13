Jeans índigo transfere complexidade do look para a escolha do calçado

O jeans índigo assume o protagonismo nesta temporada, substituindo as lavagens claras por um tom profundo e saturado. A peça transita entre a sobriedade de um visual formal e a rusticidade do estilo vintage, mas a versatilidade do tecido transfere a complexidade do look para a escolha dos calçados.

Photo: Мария Круглова is licensed under public domain Чёрные балетки

O equilíbrio visual do índigo depende do contraste de texturas. Como o denim denso e escuro tende a ser visualmente plano, a composição ganha profundidade com materiais volumosos ou táteis: camurça, tramas trançadas e detalhes ornamentais superam o couro liso em termos de harmonia.

Botas de camurça

A camurça quebra a rigidez do algodão pesado. A regra aqui é a oposição de silhuetas: calças largas ou no corte barrel pedem bicos finos; culottes estruturadas combinam com modelos mais relaxados; e cortes retos harmonizam com bicos quadrados. Para quem opta por modelos ajustados, a indicação são botas cano alto de bico arredondado, remetendo à estética equestre.

Slingbacks com salto kitten

A austeridade do tom escuro permite a entrada de calçados mais sofisticados. O sapato de salto baixo e calcanhar aberto suaviza a composição. Para um visual minimalista, a aposta são os cortes retos ou slim; para um toque mais moderno, modelos levemente flare.

Boat Shoes

Esta combinação direciona o look para o workwear. A energia bruta e os detalhes robustos desse calçado equilibram a seriedade do índigo, especialmente em calças que apresentam costuras contrastantes.

Sapatilhas trançadas

O trançado introduz a textura necessária a um look minimalista. Uma alternativa prática para a meia-estação é combiná-las com meias densas, o que garante conforto térmico e permite a introdução de pontos de cor no visual.

Tênis de camurça

A troca do couro ou lona pela camurça eleva o tênis do ambiente esportivo para o casual, tornando-o aceitável em escritórios ou eventos noturnos. Para a manutenção do material em dias úmidos, o uso de sprays impermeabilizantes é a solução técnica indicada.