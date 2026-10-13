Perfume dura pouco? A pele aquece, o tecido retém: a escolha da superfície define a duração

Muitas pessoas percebem que a intensidade do perfume diminui rapidamente após algumas horas. Embora isso seja frequentemente atribuído à qualidade da fragrância, a técnica de aplicação desempenha um papel fundamental na retenção do aroma e na projeção do rastro olfativo.
Tradicionalmente, o perfume é aplicado nos pulsos e no pescoço. Essas áreas são ideais porque os vasos sanguíneos próximos à superfície da pele aquecem a região, facilitando a abertura da composição: as notas de topo evoluem para as notas de base. No entanto, esse mesmo calor acelera a evaporação, o que torna o aroma expressivo, mas nem sempre duradouro.
Para que o perfume dure mais, recomenda-se combinar diferentes superfícies de aplicação, cada uma com sua respectiva taxa de evaporação:
Ao utilizar roupas como suporte para a fragrância, é importante considerar dois pontos:
A quantidade de borrifações deve variar conforme a concentração da fragrância. Enquanto águas de colônia leves podem exigir a distribuição em várias zonas para criar um rastro notável, fragrâncias orientais ou amadeiradas densas podem ser intensas demais, bastando apenas uma aplicação.
O equilíbrio ideal consiste em usar a pele para a evolução da pirâmide olfativa, o tecido para prolongar a durabilidade e o cabelo para criar um rastro sutil ao se movimentar.
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