Iluminação estratégica: técnica de pontos de luz e textura para definição facial

Um ponto de luz posicionado no canto externo do olho, direcionado para cima, altera a percepção da pálpebra, reduzindo a aparência de fadiga e elevando visualmente a linha do olhar.

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Pontos de luz e a geometria do rosto

O efeito de lifting visual ocorre através da aplicação estratégica de corretivo ou iluminador em cinco zonas específicas: no canto externo dos olhos (em direção à têmpora), em uma linha diagonal que parte da asa do nariz em direção à maçã do rosto, na vertical entre a pálpebra inferior e a extremidade da sobrancelha, do centro da pupila em direção ao arco da sobrancelha e, por fim, no próprio arco da sobrancelha.

A aplicação na região entre o nariz e a maçã do rosto desloca a atenção para a parte superior da estrutura óssea, o que define com maior clareza o contorno do oval facial. Já a linha vertical abaixo dos olhos atua na neutralização de sombras que costumam aprofundar a região.

A variável da textura e a aplicação

O resultado depende da manutenção da densidade do produto no local aplicado. Em vez de espalhar a fórmula, o gesto técnico consiste em depositar o produto com leves batidas (pressão pontual) utilizando esponja, pincel ou a ponta dos dedos. Esse movimento preserva a concentração do pigmento, mantendo o "ponto de luz" necessário para a ilusão de ótica.

A escolha da textura interfere na visibilidade do efeito: corretivos leves, com tom apenas meio tom acima da pele, evitam que o produto se acumule em linhas finas ou ressecados. Texturas excessivamente densas tendem a evidenciar a textura da pele, o que anula a percepção de frescor.

Para ampliar a variação de luz, a aplicação de blush na parte superior das maçãs do rosto complementa a técnica, reforçando a direção ascendente do visual.