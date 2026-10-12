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Impacto do tricô: a nova percepção de leveza e volume

Mulher

A escolha do tricô para a temporada de frio desloca-se da função térmica para a análise da superfície e da estrutura da peça. Quando a textura assume o papel de protagonista, a necessidade de acessórios complementares diminui, pois o volume e o relevo do fio definem a composição visual do look.

Вязаный свитер на фоне природы
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Вязаный свитер на фоне природы

Texturas e Impacto Visual

O uso de angorá e mohair altera a silhueta ao introduzir camadas de suavidade, especialmente em tons de off-white, bege e cinza, que potencializam a percepção de leveza do material. Em contraste, a trama de tranças cria um relevo geométrico e denso, conferindo autonomia à peça, que mantém a proporção equilibrada tanto com calças de alfaiataria quanto com jeans.

A estampa argyle, caracterizada por seus losangos, introduz uma geometria rígida que remete à estética acadêmica britânica. Diferente das texturas peludas, o argyle organiza visualmente o conjunto, trazendo uma sobriedade que se adapta ao uso cotidiano sem a necessidade de elementos estruturais externos.

Modificações de Silhueta e Corte

A transição do jão tradicional para o suéter-polo com gola alta, fechada por zíper ou botões, altera a linha do pescoço e permite que a peça seja sobreposta por blazers ou casacos sem criar volume excessivo na gola. Já o suéter-cape propõe uma mudança drástica de proporção, expandindo a largura dos ombros e criando um volume arquitetônico que, se utilizado em versões monocromáticas, alonga a figura enquanto adiciona drama ao caimento.

No corte oversize, a presença de fendas laterais modifica a dinâmica do movimento e a interação da peça com a cintura, facilitando a montagem de camadas sem que o tecido se acumule sobre o quadril. Para contrastar a densidade do tricô, a inserção de recortes em renda reduz a massa visual da peça, quebrando a rigidez da lã e alterando a percepção de peso do conjunto.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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