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Tonalidades semitransparentes revelam uma nova luminosidade nas unhas

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A escolha de tonalidades semitransparentes, como o leitoso, o creme e o rosa pálido, altera a percepção visual da unha, criando um efeito de luminosidade interna. Essa paleta de cores, aplicada sobre comprimentos curtos ou médios, prioriza a aparência de asseio em vez do contraste visual.

Маникюр
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Técnicas de finalização e esmaltação

O design do french manicure substitui a linha branca definida por transições suaves e bordas esfumadas. A substituição do branco puro por tons pastéis, acabamentos em vidro fosco ou pérolas sutis modifica a estrutura do desenho, tornando o detalhe menos rígido. Cores como o pistache, amarelo cremoso, pêssego empoeirado e azul claro com subtom quente são aplicadas em coberturas monocromáticas para manter a pureza do pigmento.

A aplicação de tops acetinados, foscos ou com cintilação perolada altera a textura tátil da superfície. A técnica de "gráfica silenciosa" utiliza linhas ultrafinas e traços metálicos assimétricos, onde a precisão do traço substitui a complexidade do volume. No design orgânico, a imitação de materiais como quartzo, mármore e conchas depende da ausência de contrastes fortes, utilizando veios delicados e bases translúcidas com aquarelas florais desestruturadas.

Formato e estrutura

A opção pelo oval suave ou amêndoa em comprimentos confortáveis impacta a forma como a luz reflete na placa ungueal. Diferente de formatos agressivos, essas curvas naturais realçam o brilho do material de cobertura e a integridade da estrutura da unha.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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