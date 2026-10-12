Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Frizz não é genética: a física por trás do cabelo rebelde

Mulher

Cabelos com frizz não são uma sentença genética, mas um indicador físico de desidratação. Quando a estrutura capilar está danificada, as cutículas se elevam, tornando o fio higroscópico — ele absorve a umidade do ar para compensar a falta interna. O resultado é a instabilidade visual: o cabelo pode apresentar brilho no inverno e transformar-se em uma nuvem estática em agosto. Para controlar o volume e o movimento, a solução não está em produtos milagrosos, mas no ajuste da física do processo, desde a secagem até a superfície de contato durante o sono.

Сухие и ломкие волосы
Photo: Pravda.Ru by Оксана Левченко is licensed under publiс domain
Сухие и ломкие волосы

Protocolo de controle de frizz

1. Higienização controlada
O processo começa na lavagem. Sulfatos agressivos removem a hidratação interna, deixando a fibra exposta e propensa ao inchaço hídrico. Para cabelos porosos ou cacheados, fórmulas sem sulfatos são as mais indicadas, pois limpam o couro cabeludo sem desidratar a haste. Opções: K18 Damage Shield Protective Shampoo (limita o inchaço da cutícula) e Oribe Hair Alchemy Strengthening Shampoo (reforça fios frágeis com ácido hialurônico e proteínas).

2. Reposição profunda
As máscaras atuam como tratamentos intensivos. Para que os ativos penetrem no córtex, é necessário tempo de pausa. A aplicação semanal previne o ressecamento, especialmente em quem usa ferramentas térmicas. A enxaguagem deve ser rigorosa para evitar que resíduos pesem nos fios ou criem camadas pegajosas. Opções: Briogeo Don't Despair, Repair! (recupera o brilho com óleos e vitaminas B) e L'Oréal Professionnel Absolut Repair Mask (indicada para fios descoloridos ou densos, via proteínas e quinoa).

3. Gestão do atrito na secagem
O cabelo úmido está em seu estado de maior vulnerabilidade. Toalhas de algodão comuns possuem fibras grossas que geram atrito excessivo, agredindo a cutícula e estimulando a quebra e o frizz. A técnica correta é a compressão (blotting) ou a compressão suave, nunca a fricção. Opções: Toalhas de microfibra (como Act+Acre ou Kitsch), que absorvem a água sem comprometer a integridade estrutural.

4. Blindagem da fibra
Condicionadores leave-in e séruns criam uma película protetora que isola o fio da umidade externa. A aplicação em cabelos úmidos garante a distribuição uniforme dos ativos, ponto crítico para estruturas densas ou cacheadas. Em fios excessivamente secos, uma pequena dose pode ser aplicada ao final para definir a silhueta. Opções: Color Wow Dream Coat (ativado pelo calor, cria uma barreira hidrorrepelente) e Maria Nila Structure Repair Leave In Cream (creme denso para cabelos quimicamente processados).

5. Selagem térmica e finalização
O resultado final depende da direção do fluxo de ar. O bocal do secador deve ser direcionado rigorosamente de cima para baixo, acompanhando a haste do fio, para selar as cutículas. Cremes de finalização eliminam fios rebeldes e estabilizam a forma. Opções: Redken Frizz Dismiss Leave-In Cream (termoproteção até 230°C com óleo de babassu) e RŌZ Evergreen Style Cream (fixação flexível com cera de abelha e manteiga de karité).

6. Higiene do sono
O contato prolongado com o algodão durante a noite gera atrito constante, desestruturando a finalização. Superfícies de seda permitem que o cabelo deslize, eliminando a eletricidade estática e os nós. Recomenda-se também o uso de tranças leves. Opções: Fronhas e elásticos de seda (como Slip ou Blissy) para minimizar o estresse mecânico.

FAQ

Shampoo sem sulfato resolve o frizz de quem usa chapinha diariamente?
O shampoo prepara a base evitando a desidratação, mas a proteção contra o dano térmico depende exclusivamente de termoprotetores e da técnica correta de secagem.

Por que o frizz persiste mesmo após tratamentos caros no salão?
Geralmente, a causa é mecânica: o atrito com toalhas de algodão ou fronhas comuns levanta as cutículas, anulando o efeito dos procedimentos profissionais.

É possível usar leave-in em cabelos secos?
Sim, mas em quantidade mínima. Nas pontas secas, ele atua na disciplina visual e no alinhamento, não como um agente de hidratação profunda.

A escolha da fronha afeta a pele do rosto?
Sim. Resíduos de produtos de cabelo transferem-se para a fronha e, consequentemente, para a pele. A troca regular da fronha e o uso de produtos não comedogênicos reduzem o risco de acne.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Agora a ler
Caranx ignobilis: o peixe que desafia tubarões no Indo-Pacífico
Curiosidades
Caranx ignobilis: o peixe que desafia tubarões no Indo-Pacífico
Melhores jaquetas para enfrentar a instabilidade do clima urbano
Mulher
Melhores jaquetas para enfrentar a instabilidade do clima urbano
Mais populares
Águas turvas do Amazonas: tubarões e peixes gigantes forçam nova visão de risco

Rios e lagos de diferentes continentes abrigam criaturas adaptadas que transformam a calmaria aparente em cenário de risco real para quem se aproxima.

Águas turvas do Amazonas: tubarões e peixes gigantes forçam nova visão de risco
Nova Ford F-150 muda motor de entrada para entregar torque mais cedo
Nova Ford F-150 muda motor de entrada para entregar torque mais cedo
Como usar shorts em dias frescos sem errar no estilo
Híbridos de suínos e javalis no Canadá: adaptação fisiológica e desafios de controle
Boris Johnson nega a interferência da Rússia: revelações contraditórias agitam o Reino Unido Pravda.Ru Jornal
Como criar volume nos lábios com a técnica de contorno suave
BMW iX5 Hydrogen: o crossover que abastece em 5 minutos e promete 750 km de autonomia
Melhores jaquetas para enfrentar a instabilidade do clima urbano
Melhores jaquetas para enfrentar a instabilidade do clima urbano
últimos materiais
Gripe aparece cedo nos EUA: por que a tosse não define a doença
Bali: o erro que transforma o ataque de um macaco em trauma grave
Frizz não é genética: a física por trás do cabelo rebelde
Rotina matinal pode definir seu futuro: a escolha na sua xícara revela um impacto invisível
Boris Johnson nega a interferência da Rússia: revelações contraditórias agitam o Reino Unido
Patente da Nissan propõe Midgate para expandir carga da caçamba
Toyota transfere ações para GAC em nova estratégia de governança no mercado chinês
REO Runabout: a engenharia da simplicidade contra a obsolescência
Rotas russas sob pressão extrema: exportadores forçam mudanças radicais para salvar o fluxo global
Tesla expande frota de Cybercabs em Austin 8x em um mês
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.