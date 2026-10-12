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A nova coleção Burberry: primavera e verão com leveza inesperada

Mulher

Daniel Lee substitui a melancolia habitual das paisagens britânicas por uma paleta clara e leve na coleção Burberry Primavera/Verão 2027. O foco agora recai sobre a imagem de um verão inglês ideal: bordados de flores campestres e cores que remetem a quadras de tênis e sobremesas de morango.

Девушка в голубом платье
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в голубом платье

Silhueta e Volume

A estrutura rígida cede espaço. O trench coat clássico é substituído por anoraques volumosos de silhueta paraquedista, criando um contraste dinâmico com vestidos leves em tons pastéis. Vestidos slip com paetês em cores vibrantes trazem um elemento lúdico que convive com a sobriedade britânica.

Códigos de Arquivo

Composta por 61 looks, a coleção explora a ideia de imperfeição consciente. Cortes vintage e formas soltas evocam a estética das décadas de 60 e 70, como se as peças tivessem sido retiradas de um guarda-roupa familiar.

A influência dos prints de Celia Birtwell conduz a reinterpretação do xadrez Nova Check. O padrão icônico transforma-se em linhas geométricas rigorosas, resultando em uma linguagem visual que remete ao Londres animado de "101 Dálmatas". Esse diálogo entre o legado da marca e a descontração contemporânea resgata o individualismo da era de Mary Quant e das boutiques de King's Road.

Detalhamento Técnico

A transição do corte formal para o volume hipertrofiado dos anoraques desloca a peça utilitária para o território do streetwear. Já a simplificação do Nova Check em formas geométricas converte o símbolo tradicional em um padrão gráfico atual.

A imperfeição intencional manifesta-se em modelagens baggy e em uma aparência de desgaste natural, sugerindo roupas que acompanham a vida do usuário em vez de operarem apenas como acessórios de status.

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