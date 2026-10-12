Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Melhores tipos de franja para mudar o visual sem cortar o cabelo

Mulher

Alterar a imagem pessoal não exige necessariamente cortes radicais ou colorações intensas. Muitas vezes, ajustar a moldura do rosto é o suficiente para renovar a aparência e destacar pontos como o olhar ou a linha das maçãs do rosto. A franja funciona como uma ferramenta estratégica que permite testar novos estilos mantendo a extensão geral dos fios, alterando as proporções visuais e trazendo dinamismo a penteados simples.

Боб с челкой
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Боб с челкой

Franja "Cortina": transição suave

Conhecida como franja cortina, este modelo é dividido ao centro e desliza suavemente em direção às têmporas. As laterais costumam ser mais longas, criando uma conexão fluida com o restante do cabelo. É a escolha indicada para quem busca mudanças discretas, pois permite integrar as mechas ao penteado ou prendê-las atrás das orelhas para liberar o rosto.

"A franja cortina é a opção mais segura para a primeira experiência. Ela não exige modelagem complexa diária e cresce de forma harmônica, transformando-se em camadas que emolduram o rosto", afirma a cabeleireira e estilista Anastasia Burova em conversa com o Pravda. Ru.

Em fios lisos, o efeito pode ser intensificado com uma escova redonda, direcionando as pontas para fora. Já em cabelos ondulados, a franja acompanha a curvatura natural, resultando em um aspecto mais despojado.

Geometria da Franja Reta

O corte horizontal reto cria um ponto focal forte. A densidade pode variar entre mechas mais compactas ou ralas, dependendo do volume capilar. Este estilo exige manutenção rigorosa, pois pequenos incrementos no comprimento alteram a percepção do olhar. Combina bem com cortes bob (caré) ou cabelos longos e lisos.

A função principal da franja reta é atuar como uma moldura para os olhos. Para a finalização, recomenda-se a secagem com secador seguindo o crescimento do fio. Em cabelos com tendência ao frizz, o uso de produtos fixadores ajuda a manter a precisão das linhas ao longo do dia.

A Nova Versão da Franja Lateral

A abordagem moderna da franja lateral evita os topetes rígidos de décadas passadas. Atualmente, trata-se de uma mecha suave e alongada que parte da risca lateral e se funde ao volume do cabelo. Essa opção permite experimentar novos detalhes sem reduzir drasticamente a massa capilar, podendo ser presa com grampos ou integrada ao rabo de cavalo.

"A franja lateral alonga visualmente o rosto e suaviza traços mais marcantes. É a alternativa ideal para quem deseja estrutura no penteado, mas quer manter a facilidade de retornar ao estilo clássico", explica a cabeleireira Svetlana Kozlova para o Pravda. Ru.

Leveza e Camadas

Cortes multicamadas com pontas irregulares conferem movimento. Como não possuem limites rígidos, o crescimento da raiz é menos evidente. Essa técnica é eficaz para cabelos cacheados, desde que se considere a retração do cacho após a secagem.

A franja "arejada" deixa a testa parcialmente exposta, sendo um meio-termo para quem evita visuais pesados. Por utilizar poucas mechas, a modelagem pode ser feita apenas com os dedos, facilitando a transição para looks cotidianos e naturais.

Soluções Gráficas: Microfranja

O corte ultracurto, posicionado acima das sobrancelhas, é indicado para quem busca um visual marcante. A microfranja pode ser reta ou desfiada, expondo totalmente o rosto e criando uma estética gráfica. Em cabelos cacheados, a elasticidade do fio deve ser levada em conta pelo profissional para evitar que o comprimento fique curto demais após a secagem.

Franja Longa: O Passo Inicial

Para quem hesita em cortar mechas curtas na testa, a opção ideal é a franja alongada, que chega à altura do nariz ou das maçãs do rosto. É um modelo versátil que aceita divisão central ou lateral. Com o tempo, ela pode ser facilmente convertida em franja cortina através de mudanças na técnica de secagem.

Tipo de Franja Cuidado / Resultado
Reta e Densa Exige ajuste a cada 3-4 semanas para manter a precisão.
Cortina Modelada com escova redonda para criar volume suave.
Microfranja Destaque para as sobrancelhas; mínima finalização em fios lisos.
Multicamadas Menor frequência de cortes; disfarça bem o crescimento.

Dúvidas comuns sobre a escolha da franja

  • Como testar a franja sem cortar? É possível separar a mecha frontal, simular o comprimento desejado e fixá-la com grampos invisíveis. Aplicativos de edição de imagem com boa iluminação também servem como referência.
  • Qual modelo é mais prático? A franja longa ou a cortina são as mais funcionais, pois podem ser presas em rabos de cavalo, fixadas com acessórios ou penteadas para trás com gel leve.
  • A modelagem diária é necessária? Para modelos retos e microfranjas, a secagem com secador é essencial. Estilos desfiados ou multicamadas permitem a secagem natural, dependendo da textura do fio.
  • Como lidar com a fase de crescimento? O uso de presilhas, tiaras ou tranças facilita a transição. Versões longas tendem a se fundir naturalmente ao volume do cabelo, criando um efeito de corte em camadas.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda. Ru.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Temporada de chuvas em Bali aumenta risco de cobras em hotéis e vilas
Turismo
Temporada de chuvas em Bali aumenta risco de cobras em hotéis e vilas
Águas turvas do Amazonas: tubarões e peixes gigantes forçam nova visão de risco
Curiosidades
Águas turvas do Amazonas: tubarões e peixes gigantes forçam nova visão de risco
Mais populares
Águas turvas do Amazonas: tubarões e peixes gigantes forçam nova visão de risco

Rios e lagos de diferentes continentes abrigam criaturas adaptadas que transformam a calmaria aparente em cenário de risco real para quem se aproxima.

Águas turvas do Amazonas: tubarões e peixes gigantes forçam nova visão de risco
Como usar shorts em dias frescos sem errar no estilo
Como usar shorts em dias frescos sem errar no estilo
Híbridos de suínos e javalis no Canadá: adaptação fisiológica e desafios de controle
Como criar volume nos lábios com a técnica de contorno suave
A queda alarmante da aprovação de Macron: o que isso significa para a França e UE? Pravda.Ru Jornal
O fim do solado robusto muda a forma de escolher loafers modernos
BMW iX5 Hydrogen: o crossover que abastece em 5 minutos e promete 750 km de autonomia
Jazz shoes surgem como alternativa confortável aos loafers e sapatilhas
Jazz shoes surgem como alternativa confortável aos loafers e sapatilhas
últimos materiais
Melhores tipos de franja para mudar o visual sem cortar o cabelo
Como tirar manchas antigas de gordura de panos de prato
Por que os carros populares estão sumindo da Europa
Melhores jaquetas para enfrentar a instabilidade do clima urbano
O risco real para carros chineses ao atingirem 100 mil km
Abelhas viram forno vivo contra gigante: vespa sucumbe sem que o veneno seja usado
Reaquecer a água da chaleira elétrica estraga a bebida ou o aparelho?
Machos arriscam tudo por haréns: confrontos deixam dezenas sem vida anualmente
Estilo vintage e cortes em A são recomendados para vestidos de outono 2026
Método do caos: como organizar armários e prateleiras sem frustração
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.