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Melhores jaquetas para enfrentar a instabilidade do clima urbano

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A transição entre as estações tornou a escolha do guarda-roupa menos dependente do calendário e mais focada na funcionalidade imediata. Para lidar com manhãs frias que se transformam em tardes ensolaradas, a estratégia ideal reside na escolha de silhuetas testadas e tecidos resistentes que garantam a durabilidade da peça por várias temporadas.

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Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
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Jaqueta jeans: a base versátil

O denim evoluiu de roupa de trabalho para um item essencial e atemporal. Atualmente, destaca-se a composição monocromática (estilo "Canadian Tuxedo"). Para elevar o nível de formalidade, a peça combina bem com camisas clássicas e calças de risca-de-giz, permitindo a transição entre o ambiente de escritório e passeios casuais.

"A jaqueta jeans é um investimento em conforto. O segredo é optar por algodão denso e evitar excessos decorativos, garantindo que a peça permaneça atual por muitos anos", afirma a estilista e consultora de imagem Aliya Sadykova.

Corta-vento e Bomber: proteção técnica

A influência do estilo esportivo no cotidiano trouxe a praticidade dos tecidos hidrorrepelentes. O corta-vento com capuz é a escolha lógica para dias chuvosos, sendo recomendável a escolha de modelagens amplas que permitam a sobreposição de suéteres ou moletons.

Já o bomber, com suas punhos e cintura elásticos, impede a entrada do vento. Para a meia-estação, o nylon é o material mais indicado por ser leve e resistente à umidade, especialmente em tons naturais como cáqui ou vermelho fechado.

"Bombers de material sintético de qualidade são mais práticos na manutenção do que jaquetas têxteis, pois não amassam e são fáceis de limpar", explica a fashion buyer Yana Klimova.

Couro e Detalhes Estruturados

Com a queda da temperatura, a jaqueta de couro — especialmente as modelos biker e motoqueiras — torna-se a peça central do visual. Sua força reside na facilidade de combinação com vestidos, jeans ou ternos, dispensando estilizações complexas.

No vestuário interno, as blusas de seda e cetim com gola alta (estilo стойка) ganharam destaque. As linhas precisas da gola, muitas vezes acompanhadas de cintos largos ou laços assimétricos, conferem um aspecto mais arquitetônico e organizado ao look, eliminando a necessidade de acessórios no pescoço.

"A blusa de gola alta alonga visualmente a silhueta. Ao combiná-la com ombros volumosos, cria-se um contraste definido com a linha da cintura", pontua Aliya Sadykova.
Tipo de Jaqueta Sugestão de Uso
Jeans Combinar com camisa e calças risca-de-giz
Corta-vento Corte amplo em tecido hidrorrepelente
Bomber Modelos em nylon em cores naturais ou vibrantes
Couro Sobreposição com vestidos para contraste de estilos

Dúvidas Frequentes

  • Qual a melhor proteção contra o vento? O bomber é a opção mais hermética devido aos elásticos na cintura e punhos.
  • Jeans combina com roupas clássicas? Sim, a mistura de denim com peças de alfaiataria é um recurso atual do estilo urbano.
  • O que priorizar em corta-ventos? Tecidos sintéticos com tratamento que impeça a entrada de água, mas permitam a respirabilidade da pele.
  • Como modernizar uma camisa branca antiga? Levantar a gola e fixá-la com um broche, simulando a gola alta tendência do momento.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda. Ru.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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