A transição entre as estações tornou a escolha do guarda-roupa menos dependente do calendário e mais focada na funcionalidade imediata. Para lidar com manhãs frias que se transformam em tardes ensolaradas, a estratégia ideal reside na escolha de silhuetas testadas e tecidos resistentes que garantam a durabilidade da peça por várias temporadas.
O denim evoluiu de roupa de trabalho para um item essencial e atemporal. Atualmente, destaca-se a composição monocromática (estilo "Canadian Tuxedo"). Para elevar o nível de formalidade, a peça combina bem com camisas clássicas e calças de risca-de-giz, permitindo a transição entre o ambiente de escritório e passeios casuais.
A influência do estilo esportivo no cotidiano trouxe a praticidade dos tecidos hidrorrepelentes. O corta-vento com capuz é a escolha lógica para dias chuvosos, sendo recomendável a escolha de modelagens amplas que permitam a sobreposição de suéteres ou moletons.
Já o bomber, com suas punhos e cintura elásticos, impede a entrada do vento. Para a meia-estação, o nylon é o material mais indicado por ser leve e resistente à umidade, especialmente em tons naturais como cáqui ou vermelho fechado.
Com a queda da temperatura, a jaqueta de couro — especialmente as modelos biker e motoqueiras — torna-se a peça central do visual. Sua força reside na facilidade de combinação com vestidos, jeans ou ternos, dispensando estilizações complexas.
No vestuário interno, as blusas de seda e cetim com gola alta (estilo стойка) ganharam destaque. As linhas precisas da gola, muitas vezes acompanhadas de cintos largos ou laços assimétricos, conferem um aspecto mais arquitetônico e organizado ao look, eliminando a necessidade de acessórios no pescoço.
|Tipo de Jaqueta
|Sugestão de Uso
|Jeans
|Combinar com camisa e calças risca-de-giz
|Corta-vento
|Corte amplo em tecido hidrorrepelente
|Bomber
|Modelos em nylon em cores naturais ou vibrantes
|Couro
|Sobreposição com vestidos para contraste de estilos
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda. Ru.
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