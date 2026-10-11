Movimento de beleza: por que o azeite de oliva pode não funcionar

O azeite de oliva é frequentemente associado ao rejuvenescimento imediato da pele, mas especialistas alertam que a aplicação direta do produto culinário pode obstruir os poros e prejudicar a barreira protetora cutânea. A real utilidade deste ingrediente reside na manutenção da camada lipídica e não em transformações estruturais profundas.

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"O azeite de oliva é um dos ingredientes cosméticos mais antigos da humanidade. Extraído dos frutos da oliveira, era usado na Grécia Antiga para limpeza, massagem e proteção solar", explica a cosmetóloga estética Tatyana Gromova.

O ativo funciona como um escudo suave que melhora o microrelevo da pele, combatendo a aparência de ressecamento. No entanto, ele não substitui a ação de peptídeos ou retinol, pois não estimula a síntese de colágeno nas camadas profundas da derme.

Composição e benefícios cosméticos

A eficácia do azeite de oliva deve-se ao fato de possuir substâncias estruturalmente semelhantes ao sebo humano. Os principais componentes incluem:

Ácido oleico: Representa até 80% da composição, sendo essencial para devolver a maciez e eliminar a sensação de repuxamento após a limpeza.

Representa até 80% da composição, sendo essencial para devolver a maciez e eliminar a sensação de repuxamento após a limpeza. Esqualeno: Evita a perda transepidérmica de água. Na indústria cosmética, utiliza-se frequentemente o esqualano , uma forma mais estável que nutre sem deixar a pele pegajosa.

Evita a perda transepidérmica de água. Na indústria cosmética, utiliza-se frequentemente o , uma forma mais estável que nutre sem deixar a pele pegajosa. Oleocantal e triterpenos: Compostos com propriedades antioxidantes.

"O oleocantal e os triterpenos possuem efeito anti-inflamatório, o que ajuda a acalmar irritações e acelerar a recuperação de microlesões", destaca a médica cosmetóloga Mariya Polyakova

Azeite culinário vs. Produtos cosméticos

Aplicar azeite de oliva Extra Virgin de cozinha no rosto é um erro comum. O produto alimentar não passa pelos processos de fracionamento e purificação necessários para o uso tópico. Suas moléculas são pesadas, criando uma película oclusiva que pode "sufocar" a pele.

"Não se deve aplicar o azeite alimentar puro no rosto porque ele possui alta comedogenia, podendo obstruir os poros e provocar acne em peles oleosas ou mistas", alerta o dermatocosmetólogo Ilya Rudnev

Parâmetro Azeite Alimentar Cosméticos com Azeite Purificação Mínima (para ingestão) Fracionamento e estabilização Risco de Acne Alto (comedogênico) Mínimo (fórmulas balanceadas) Absorção Deixa película gordurosa Rápida e sem pegajosidade

Perguntas Frequentes

Posso substituir o creme noturno por azeite puro? Não. A longo prazo, isso pode causar desidratação ao remover os lipídios naturais da pele e danificar a barreira protetora.

Não. A longo prazo, isso pode causar desidratação ao remover os lipídios naturais da pele e danificar a barreira protetora. Ele elimina rugas profundas? Não. O azeite suaviza apenas as linhas finas causadas pelo ressecamento. Sulcos profundos exigem ativos como retinoides ou procedimentos profissionais.

Não. O azeite suaviza apenas as linhas finas causadas pelo ressecamento. Sulcos profundos exigem ativos como retinoides ou procedimentos profissionais. É indicado para pele oleosa? Com cautela. Recomenda-se o uso de óleos hidrofílicos ou bálsamos que sejam removíveis com água para evitar inflamações.

Com cautela. Recomenda-se o uso de óleos hidrofílicos ou bálsamos que sejam removíveis com água para evitar inflamações. Pode ser usado ao redor dos olhos? Apenas se estiver em cremes específicos. O óleo puro pode causar edema e sobrecarregar a pele fina das pálpebras.