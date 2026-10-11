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Como usar colares volumosos no dia a dia com elegância

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Como usar colares volumosos no dia a dia sem errar no estilo?

Durante muito tempo, colares robustos foram reservados exclusivamente para eventos noturnos e vestidos de gala. No entanto, as fronteiras entre o guarda-roupa festivo e o casual estão desaparecendo. Atualmente, acessórios de grande escala são utilizados para quebrar a monotonia de peças básicas, integrando-se perfeitamente a casacos simples ou ternos executivos.

Девушки в крупных украшениях
Photo: Pravda.Ru by Вера Ермакова is licensed under publiс domain
Девушки в крупных украшениях

A nova dinâmica do luxo cotidiano

A mistura de estilos deixou de ser um experimento arriscado. Nas coleções recentes da Bottega Veneta, observa-se uma tendência clara: tecidos pesados de inverno e cortes rigorosos são combinados com colares propositalmente grandes. Essa estratégia confere vida a conjuntos sóbrios sem transformar o visual em algo teatral.

"É fundamental compreender que uma joia volumosa exige um fundo neutro. Se combinarmos uma corrente massiva com um vestido estampado, criaremos um ruído visual que simplifica até mesmo a imagem mais sofisticada", afirma Anna Morozova, especialista em tendências da indústria da beleza, em conversa com o Pravda. Ru.

Para equilibrar o volume do acessório, recomenda-se priorizar peças sem excesso de detalhes. Suéteres monocromáticos ou casacos minimalistas com ombros estruturados funcionam como a tela ideal, tornando o colar uma extensão lógica da silhueta.

Estratégias de combinação com peças básicas

O sucesso da estilização depende do posicionamento. Se o colar for usado sobre um blazer ou casaco, ele deve ficar totalmente visível; escondê-lo sob as lapelas anula a função de unificar o look. O contraste entre formas brutas e detalhes refinados torna-se evidente ao combinar joias grandes com blazers de corte masculino ou regatas esportivas.

"Para garantir o conforto ao longo do dia, o ideal é optar por acessórios confeccionados em materiais modernos e leves, como resina epóxi ou plástico de alta qualidade. Isso permite usar peças volumosas sem sobrecarregar o pescoço", explica a stylist e image-maker Aliya Sadykova para o Pravda. Ru.

Materiais e escolhas de impacto

O destaque de um colar não depende apenas da cor vibrante. Permanecem em alta as correntes clássicas em ouro e prata, além de pérolas artificiais de grandes dimensões. Para quem busca dinamismo, contas XXL ou texturas inusitadas são opções viáveis, inclusive para o ambiente corporativo, desde que a paleta de cores geral seja neutra.

"Um colar de destaque é a maneira mais simples de vencer o tédio na vestimenta. Basta um único item para transformar um traje cotidiano em uma composição conceitual", destaca Aliya Sadykova.

Atualmente, as formas exageradas são interpretadas como um recurso estilístico consciente e não como kitch. A recomendação é evitar a sobrecarga visual na região do rosto, dispensando brincos longos quando o foco está no pescoço.

Tipo de acessório Sugestão de combinação
Corrente dourada massiva Blazer de corte masculino, camiseta branca
Pérolas artificiais grandes Suéter de cashmere fino, casaco
Colar de resina epóxi Regata esportiva, vestido minimalista

Dúvidas comuns sobre acessórios volumosos

  • Como evitar o cansaço no pescoço? Opte por metais ocos ou polímeros modernos, que mantêm a aparência massiva com baixo peso real.
  • Pode usar brincos com colares XXL? Recomenda-se evitar brincos grandes. Brincos pequenos (estilo ponto de luz) são a melhor escolha para não sobrecarregar o rosto.
  • É adequado para o dress code do escritório? Sim, desde que as cores sejam sóbrias (prata, ouro ou preto) e combinadas com camisas brancas clássicas ou golas altas em tons neutros.
  • Qual a melhor base de roupa? Peças monocromáticas com texturas lisas. Tecidos excessivamente estampados ou rendas podem fazer o acessório desaparecer ou deixar o visual pesado.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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