Como usar colares volumosos no dia a dia com elegância

Durante muito tempo, colares robustos foram reservados exclusivamente para eventos noturnos e vestidos de gala. No entanto, as fronteiras entre o guarda-roupa festivo e o casual estão desaparecendo. Atualmente, acessórios de grande escala são utilizados para quebrar a monotonia de peças básicas, integrando-se perfeitamente a casacos simples ou ternos executivos.
A mistura de estilos deixou de ser um experimento arriscado. Nas coleções recentes da Bottega Veneta, observa-se uma tendência clara: tecidos pesados de inverno e cortes rigorosos são combinados com colares propositalmente grandes. Essa estratégia confere vida a conjuntos sóbrios sem transformar o visual em algo teatral.
Para equilibrar o volume do acessório, recomenda-se priorizar peças sem excesso de detalhes. Suéteres monocromáticos ou casacos minimalistas com ombros estruturados funcionam como a tela ideal, tornando o colar uma extensão lógica da silhueta.
O sucesso da estilização depende do posicionamento. Se o colar for usado sobre um blazer ou casaco, ele deve ficar totalmente visível; escondê-lo sob as lapelas anula a função de unificar o look. O contraste entre formas brutas e detalhes refinados torna-se evidente ao combinar joias grandes com blazers de corte masculino ou regatas esportivas.
O destaque de um colar não depende apenas da cor vibrante. Permanecem em alta as correntes clássicas em ouro e prata, além de pérolas artificiais de grandes dimensões. Para quem busca dinamismo, contas XXL ou texturas inusitadas são opções viáveis, inclusive para o ambiente corporativo, desde que a paleta de cores geral seja neutra.
Atualmente, as formas exageradas são interpretadas como um recurso estilístico consciente e não como kitch. A recomendação é evitar a sobrecarga visual na região do rosto, dispensando brincos longos quando o foco está no pescoço.
|Tipo de acessório
|Sugestão de combinação
|Corrente dourada massiva
|Blazer de corte masculino, camiseta branca
|Pérolas artificiais grandes
|Suéter de cashmere fino, casaco
|Colar de resina epóxi
|Regata esportiva, vestido minimalista
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A diferença entre um visual datado e rejuvenescido não está no comprimento, mas na gestão de volume e direção das mechas.