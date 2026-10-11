Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Como usar boina e turbante sem cair em clichês no outono

Mulher

Qual acessório de cabeça escolher para o outono de 2026?

No outono de 2026, os acessórios de cabeça deixam de ser apenas itens utilitários contra o frio para se tornarem o centro arquitetônico do visual. A escolha correta do item pode transformar completamente a percepção de um conjunto básico, desde um casaco estruturado até um doudoune ou parka mais relaxada. A tendência atual prioriza a diversidade de texturas e silhuetas envolventes, unindo estética e conforto.

Beanie: foco nas proporções

A beanie de tricô continua sendo a peça mais procurada. No entanto, a recomendação para 2026 é evitar tecidos excessivamente finos que aderem totalmente à cabeça, pois isso pode criar um desequilíbrio visual, fazendo a cabeça parecer pequena diante de casacos volumosos. A aposta agora são as malhas densas com dobra ajustada, que combinam bem com joggers de tricô para um visual urbano no estilo sport-chic.

Boina: além dos clichês

A boina retorna como uma das principais tendências da estação. Para evitar um visual datado ou caricato, a sugestão é apostar no contraste: combinar a boina de lã com jaquetas de couro robustas ou com os atuais blazers femininos de corte masculino.

Capucho (Kapor): proteção e praticidade

O capucho, que une as funções de gorro e cachecol, é a escolha ideal para quem deseja proteger o pescoço do vento sem danificar o penteado. Para 2026, predominam os modelos minimalistas, sem adornos excessivos, que se integram aos estilos de vestuário baseados em camadas e texturas contrastantes, como a mistura de lã e tecidos de membrana.

"O capucho permite preservar o cabelo e protege do frio com a mesma eficiência de uma gola de pele. É um investimento em conforto que parece muito moderno quando combinado com um casaco de corte reto", afirmou Anna Morozova, especialista em tendências da indústria da beleza, em conversa com o Pravda. Ru.

Lenços e Turbantes: a nova elegância

Lenços em tecidos densos ou couro surgem como alternativas ousadas aos clássicos, harmonizando bem com denim escuro e trench coats. Já os turbantes são indicados para ocasiões mais extravagantes, exigindo acompanhamentos minimalistas, como casacos monocromáticos e joias discretas.

Chapéus e Faixas: jogo de contrastes

O chapéu de feltro clássico é a ferramenta ideal para a estética "quiet luxury" (luxo silencioso). Para evitar um efeito teatral, recomenda-se optar por modelos sem decorações chamativas. Para o início do outono, as faixas largas de tricô são opções mais leves que adicionam textura e protegem contra as primeiras brisas sem esconder totalmente o cabelo.

"Os acessórios desta temporada servem para elevar o status do look. Mesmo uma faixa simples, em tons de grafite ou chocolate, pode transformar um conjunto cotidiano em algo sofisticado", observou Ksenia Anisimova, especialista em cuidados com a pele, em conversa com o Pravda. Ru.
Acessório Recomendação de Estilo
Beanie Escolha tricô denso; use levemente deslocada para trás para um visual casual.
Boina Combine com couro ou blazers oversize; evite combinações estereotipadas.
Capucho Integre a looks em camadas; em ambientes fechados, use como um capuz caído.
Lenço Opte por materiais texturizados (lã, eco-couro) em vez de seda fina.

Dúvidas comuns sobre acessórios de outono

  • Erros comuns: A compra de modelos muito finos e ajustados que reduzem visualmente o volume da cabeça, especialmente ao usar casacos volumosos.
  • Combinação de cores: Não é necessário combinar a cor do acessório exatamente com a do casaco. Tons adjacentes (como chocolate e bege) ou cores que combinem com sapatos e bolsas criam visuais mais interessantes.
  • Chapéu com doudoune: É uma combinação arriscada. Chapéus funcionam melhor com casacos clássicos, trench coats ou blazers. Para jaquetas acolchoadas, prefira beanies ou capuchos.
  • Cores para 2026: Além das cores básicas, destacam-se o vinho profundo, grafite, oliva e tons cremosos, que oferecem um acabamento mais sofisticado que o preto.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Temporada de chuvas em Bali aumenta risco de cobras em hotéis e vilas
Turismo
Temporada de chuvas em Bali aumenta risco de cobras em hotéis e vilas
Corte curto após os 55 anos: a geometria do cabelo como moldura do rosto
Mulher
Corte curto após os 55 anos: a geometria do cabelo como moldura do rosto
Como conservar batatas, cenouras e beterrabas por meses
Casa, Reforma e Imóveis
Como conservar batatas, cenouras e beterrabas por meses
Mais populares
Saia jeans ganha versatilidade para escritório e noite com ajustes de proporções e texturas

Descubra como a saia jeans se transformou em uma peça versátil para diferentes ocasiões, equilibrando volumes e texturas de forma estilosa.

Saia jeans ganha versatilidade para escritório e noite com ajustes de proporções e texturas
Corte curto após os 55 anos: a geometria do cabelo como moldura do rosto
Corte curto após os 55 anos: a geometria do cabelo como moldura do rosto
Águas turvas do Amazonas: tubarões e peixes gigantes forçam nova visão de risco
Como conservar batatas, cenouras e beterrabas por meses
A queda alarmante da aprovação de Macron: o que isso significa para a França e UE? Pravda.Ru Jornal
O novo Mitsubishi ASX VR-e: eletrificado com tecnologia Foxconn
O jeans marrom substitui o índigo como base neutra para 2026
Sapatilhas: como elas se tornaram ícones de estilo
Sapatilhas: como elas se tornaram ícones de estilo
últimos materiais
Rotação de culturas no outono: como evitar a depleção do solo após pepinos e tomates
Surpresa total: Clarence Seedorf assume o Corinthians em momento crítico
Doce Leningrado: o contraste entre massa folhada e núcleo de choux
Como usar boina e turbante sem cair em clichês no outono
Como aplicar couro autocolante em móveis e objetos
Como usar AHA e BHA para tratar poros, manchas e oleosidade
Radioterapia de baixa dose reduz risco de incapacidade por osteoartrite do joelho em 67%
Kamaz investe US 51,5 milhões no Mali para criar ecossistema de manutenção e logística
Piso pegajoso na cozinha: mistura simples dissolve a gordura sem esforço
Anvisa autoriza fase I de testes da vacina Vivaxin contra malária por Plasmodium vivax no Brasil
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.